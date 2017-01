L'ancien lanceur Randy Jones souffre d'un cancer de la gorge

Associated Press San Diego

Dans une entrevue accordée au San Diego Union-Tribune jeudi, Jones a précisé qu'il se soumet à des traitements de radiation et de chimiothérapie depuis qu'il a appris le diagnostic en novembre.

Âgé de 67 ans, l'ancien lanceur gaucher a ajouté que la maladie avait été détectée tôt et qu'elle ne s'était pas répandue à d'autres organes.

Selon ce qu'a relaté Jones, les médecins lui ont expliqué que ce cancer s'était déclaré à la suite de son usage de tabac à chiquer.

Il a également fumé le cigare pendant la majeure partie de sa vie d'adulte.

Jones a déclaré au journal qu'il se portait très bien, et il espère rejoindre les Padres à la mi-mars pour le reste du camp d'entraînement, où il agit à titre d'instructeur invité en Arizona depuis 2013.

Jones a été repêché par les Padres en 1972 et est devenu le premier lanceur de l'équipe à participer au match des étoiles, en 1975. Il a de nouveau été choisi au sein de l'équipe d'étoiles la saison suivante, lors de laquelle il a remporté le trophée Cy Young, remis au meilleur lanceur dans la Ligue nationale.

Entre 1973 et 1980 avec les Padres, Jones a affiché un dossier de 92-105 et une moyenne de points mérités de 3,30. Il est le meneur dans l'histoire de l'équipe au chapitre des départs, des matchs complets, des blanchissages et des manches lancées.

Il a pris sa retraite après deux saisons passées dans l'uniforme des Mets de New York.

Un autre ancien des Padres, Tony Gwynn, membre du Temple de la renommée, a également combattu un cancer lié au tabac. Il est décédé d'un cancer des glandes salivaires en 2014 qui, croyait-il, était lié à sa consommation de tabac durant sa carrière dans les Ligues majeures.