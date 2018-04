Séries mondiales: Abel et Citrini-Beaulieu décrochent l'argent au 3 m synchro

Jennifer Abel et Mélissa Citrini-Beaulieu ont paru soulagées, vendredi soir, lorsqu'elles ont grimpé sur la deuxième marche du podium au tremplin de 3 m synchro aux Séries mondiales de plongeon de Montréal.

Les Québécoises ont ainsi pu tourner la page sur leur désastreuse cinquième place dans la même épreuve aux Jeux du Commonwealth plus tôt ce mois-ci.

Abel, de Laval, et Citrini-Beaulieu, de Saint-Constant, ont amassé un total de 304,83 points pour leurs cinq plongeons, ce qui leur a assuré la deuxième place, derrière la Chine à 313,50. L'Australie a obtenu le bronze, à 295,80 points.

«Ç'a démontré que ce qui s'était produit aux Jeux du Commonwealth, c'était vraiment une erreur technique», a dit Abel.

Les Canadiennes ont commencé l'épreuve avec aplomb, et elles ont même pris les commandes après trois sauts, devant les Chinoises. Une erreur de Citrini-Beaulieu au quatrième plongeon, le triple saut périlleux et demi avant en position carpée, s'est toutefois révélée fort coûteuse. Il s'agissait du même saut que celui qui avait causé leur perte aux Jeux du Commonwealth.

«Je suis partie un peu trop à l'arrière du tremplin, et j'ai immédiatement paniqué, au lieu de garder mon calme. Ce n'était pas un désastre, mais ç'aurait pu être mieux», a expliqué Citrini-Beaulieu.

«C'est donc moi qui ai commis une erreur cette fois-ci - je n'étais vraiment pas inquiète pour Jennifer cette fois-ci, ce sont des choses qui arrivent -, mais en même temps il faut savoir qu'il s'agit de notre plongeon le plus difficile, donc je dois garder mes objectifs en tête et continuer de travailler sur mes faiblesses», a ajouté la plongeuse âgée de 22 ans.

Abel et Citrini-Beaulieu ont néanmoins obtenu une troisième médaille cette saison aux Séries mondiales de plongeon, après avoir récolté le bronze à Pékin et Fuji, plus tôt en mars.

Du côté des hommes, Philippe Gagné et François Imbeau-Dulac ont terminé en quatrième place au tremplin de 3 m synchro, à seulement 0,27 point d'une place sur le podium.

La Chine a remporté les grands honneurs en vertu d'un pointage de 463,38 points, devant la Russie (425,10) et les États-Unis (410,13). Le Canada a abouti tout juste derrière, avec 409,86 points.

«Nous sommes satisfaits, même si c'est un peu «plate» de passer aussi proche d'une médaille de bronze», a reconnu Gagné.

Gagné et Imbeau-Dulac avaient décroché l'argent dans cette épreuve aux Jeux du Commonwealth. Ils n'avaient toutefois pas pris part à la compétition aux Séries mondiales de Pékin et Fuji, plus tôt en mars.

Faux départ pour le Canada

Le Canada n'a pas connu le départ escompté, en matinée.

Meaghan Benfeito et Caeli McKay ont abouti au pied du podium lors de l'épreuve à la tour de 10 m synchro, après que McKay eut commis une bête erreur dès leur premier plongeon de la journée, un renversé.

«Ses pieds ont touché la plateforme, ce qui a entraîné un surplus de rotations - 10 mètres, c'est haut -, et donc malheureusement elle a dépassé la verticale», a expliqué Benfeito.

«J'ai manqué de distance par rapport à la plateforme et ensuite j'ai tout simplement été incapable de corriger mon erreur. Ça ne m'était jamais arrivé auparavant, mais je crois que j'ai prouvé aujourd'hui (qu'une erreur) semblable est possible», a précisé McKay, mi-figue, mi-raisin.

Les Canadiennes ont récolté un total de 293,70 points pour leurs cinq plongeons, loin derrière la Malaisie (322,74), la Corée du Nord (321,90) et la Chine (320,82).

À l'épreuve masculine à la tour de 10 m synchro, la Chine (472,11) a triomphé, devant la Russie (425,28) et les États-Unis (420,66). Le Canada n'a pas participé à cette compétition.

Les compétitions se poursuivront samedi avec la tenue de la finale féminine à la tour de 10 m, la finale masculine au tremplin de 3 m et la finale mixte à la tour de 10 m synchro.

Les Séries mondiales de plongeon de Montréal se termineront dimanche, à la piscine du Parc olympique. Il s'agit de la troisième escale des Séries mondiales, qui se concluront à Kazan, en Russie, du 4 au 6 mai.