Plongeon: la rédemption de Tom Daley

De curiosité en 2007, Daley est devenu l'une des plus grandes vedettes internationales du plongeon et du sport tout court dans son pays. Plus jeune membre de l'équipe britannique aux Jeux olympiques de Pékin, en 2008, il avait atteint la finale à la plateforme.

Sacré champion mondial à l'âge de 15 ans en 2009, il a reconquis son titre l'été dernier à Budapest. Dans l'intervalle, il a gagné deux médailles de bronze olympique, dont une au 10 m individuel à Londres en 2012, où il était l'un des deux ou trois athlètes locaux les plus attendus.

À l'époque, il avait sollicité les conseils de Despatie, une idole de jeunesse. «Je l'admirais et l'admire encore, a dit Daley en entrevue. En chemin vers Londres 2012, je lui ai beaucoup parlé, un peu comme à un mentor. Il a été absolument fantastique pour le plongeon et il est toujours l'une des légendes du sport.»

Figurant parmi les favoris pour les JO de Rio en 2016, le Britannique s'est arrêté en demi-finale de l'épreuve individuelle après avoir pourtant inscrit un record olympique en qualifications. «Ç'a été extrêmement dur. La motivation est toujours difficile à trouver l'année après les Olympiques. Mais parce que je n'avais pas si bien fait, j'avais déjà cette motivation et j'étais déjà prêt à remonter sur cette plateforme et à faire du mieux que je pouvais.»

Cette médaille d'or aux Mondiaux en Hongrie a représenté une forme de «rédemption». «Je savais que je pouvais le faire. Je savais que j'aurais pu le faire à Rio. C'est pourquoi c'était bien de le prouver à tout le monde et de savoir que je pouvais être le meilleur plongeur au monde.»

Daley est particulièrement fier d'avoir battu les deux Chinois, le champion olympique Chen Aisen et Yang Jian, décrochant quatre notes de 10 à son dernier essai. «Ce n'est pas comme si je les avais battus dans une journée où ils ne plongeaient pas bien. Je les ai battus alors qu'ils plongeaient vraiment bien. C'est donc encore mieux.»

Éclopé

Éprouvé par des blessures depuis le début de la saison, Daley n'aura malheureusement pas l'occasion de se mesurer aux meilleurs de la planète, dont Yang Jian, à l'épreuve individuelle du 10 m, dimanche. En raison d'un problème au tibia, il s'est présenté à la conférence de presse avec le pied gauche dans une botte orthopédique.

«Ce n'est pas encore une fracture, mais on veut essayer d'en prévenir une, a expliqué le triple olympien. J'ai ça aux deux jambes. Une journée, je dois donc porter une botte à la jambe gauche, et une journée, je dois en porter une à la droite. Pour le moment, je dois m'entraîner de façon intelligente et contrôler le volume, car les choses peuvent empirer rapidement.»

L'athlète de 23 ans estime que cette blessure aux tibias est consécutive à un problème à la hanche. Il a également subi deux commotions en ratant des entrées à l'eau lors de la première étape des Séries mondiales, à Pékin, le mois dernier. Il a donc dû déclarer forfait pour la plateforme individuelle aux Jeux du Commonwealth de Gold Coast, il y a deux semaines.

À Montréal, il participera «assurément» au 3 m synchro mixte, dimanche, et «peut-être» au 10 m synchro, aujourd'hui.

«Je me fais vieux maintenant, et le plongeon est un sport dangereux, a fait valoir Daley. Tu dois faire tout en ton pouvoir pour prévenir de nouvelles blessures et les maladies. Tu dois en faire beaucoup plus que les plus jeunes plongeurs.»

Si son corps le lui permet, Daley espère se rendre jusqu'aux JO de Tokyo, en 2024, avec l'objectif de remporter une première médaille d'or. «C'est ce qui m'a motivé aux Championnats du monde l'an dernier et c'est ce qui me motive chaque jour.»

