Ski cross: le Canadien Brady Leman décroche la médaille d'argent

Leman, de Calgary, a été devancé par le Français Jean-Frédéric Chapuis. Le Suisse Alex Fiva a complété le podium.

Le Montréalais Christopher Del Bosco, qui dispute sa 10e saison en carrière sur le circuit de la Coupe du monde, a été moins chanceux que l'Albertain et a abouti au neuvième rang.

Après l'annulation des qualifications vendredi, les skieurs n'ont disputé que deux rondes éliminatoires samedi avant que la course ne soit interrompue pour de bon, les chutes de neige étant trop importantes pour poursuivre la compétition.

«Ce n'était pas une journée facile ici. Il y avait beaucoup de vent et de neige. La course a été annulée avant les quarts de finale et les résultats ont été attribués selon le classement de la Coupe du monde pour les athlètes qui s'étaient qualifiés en ronde suivante», a expliqué Del Bosco.

Les autres représentants de l'unifolié qui n'ont pu prendre part à la finale furent David Duncan (11e), Mathieu Leduc (14e), Ian Deans (15e), Ned Ireland (16e), Kevin Drury (25e) et Trent McCarthy (32e).