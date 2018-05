Stars on Ice: de PyeongChang au Centre Bell

Les amateurs de patinage artistique seront choyés demain soir au Centre Bell. Dans le cadre de la tournée Stars on Ice, les athlètes canadiens qui en ont mis plein la vue pendant les Jeux de PyeongChang seront tous réunis sur la patinoire de l'amphithéâtre. Leur but? Faire plaisir au public en profitant de la liberté que leur procure ce type de spectacle.

Lui aussi a fait référence au plaisir de patiner dans le cadre de cette tournée. «Il y a une énergie très spéciale. Nous nous connaissons tous depuis de nombreuses années et nous sommes pour la plupart au même point dans notre carrière. La dernière année a été très stressante pour nous tous. C'est l'occasion de se laisser aller et de s'amuser.

«C'est amusant, a précisé Tessa Virtue. Le but est de divertir. Nous sommes choyés de pouvoir voyager, explorer et découvrir de nouvelles cultures.»

Scott Moir et elle sont des habitués: ils se produisent dans le cadre de tournées Stars on Ice depuis 2008. Ils effectueront (bien sûr) le numéro Moulin Rouge qui leur a notamment permis de remporter la médaille d'or à l'épreuve de danse sur glace à PyeongChang. Ils présenteront aussi leur nouveau numéro sur la chanson Rock my World, de Michael Jackson, qu'ils ont commencé à exécuter lors de la tournée au Japon, effectuée il y a quelques semaines avec plusieurs patineurs de la tournée canadienne.

À cette brochette de patineurs déjà impressionnante s'ajoutent notamment les médaillés olympiques Elvis Stojko et Jeffrey Buttle, de même que Kaitlyn Weaver et Andrew Poje, trois fois médaillés aux Championnats du monde.

- Tessa Virtue et Scott Moir, les patineurs artistiques les plus décorés de l'histoire;

Pendant le spectacle, les champions olympiques s'amusent. On voit ici Patrick Chan avec Meagan Duhamel et Eric Radford.

Le médaillé de bronze aux Jeux de Vancouver Jeffrey Buttle, à la direction des tournées Stars on Ice au Canada, aux États-Unis et au Japon, a signé les chorégraphies mettant en scène tous les patineurs ensemble, femmes et hommes. Le vétéran prend aussi part au spectacle.

«Nous aimons inclure des mouvements acrobatiques cool, que nous ne montrons pas habituellement en compétition», a de son côté indiqué Meagan Duhamel, qui habite à Boucherville depuis 10 ans et s'entraîne avec son partenaire, Eric Radford, à Sainte-Julie, à l'école de patinage artistique de son mari, l'instructeur Bruno Marcotte. «Il y a quelques portés et des sauts lancés, mais on essaie d'être créatifs pour que ce soit excitant», a-t-elle précisé.

«Il y a beaucoup moins de pression dans les tournées. Il n'y a pas de règlements à suivre. Dans les numéros en solo ou de groupes, on inclut des éléments techniques, mais on peut mettre beaucoup plus d'émotion.»

Que leur réserve l'avenir?

Tessa Virtue

Tessa Virtue compte se produire avec Scott Moir dans différentes tournées dans le monde au cours des prochaines années. Après celle-ci, la double médaillée d'or aux Jeux de PyeongChang s'envolera vers la Corée, puis le Japon. Comme son horaire d'entraînement ne sera pas aussi structuré qu'avant, elle sera en mesure de réaliser d'autres projets hors glace. Elle voudrait par exemple faire sa maîtrise en administration des affaires (MBA) en ligne, puisqu'elle sera beaucoup sur la route. Plusieurs occasions d'affaires se présentent déjà. En mars, elle est devenue la première ambassadrice canadienne pour la marque allemande Nivea.

Scott Moir

Scott Moir désire continuer à participer à des tournées avec Tessa Virtue, mais il n'entend pas s'asseoir sur ses lauriers. Il veut que le duo se pousse toujours plus loin, et d'une façon différente, plus créative. Pour cela, il continuerait à s'entraîner à Montréal, pour inspirer la prochaine génération de patineurs et générer de l'intérêt pour la danse sur glace. Une carrière d'entraîneur pourrait l'intéresser. Sur le plan plus personnel, il veut participer plus activement à la vie familiale. «En tant qu'athlètes, nous sommes tellement égoïstes. J'aimerais passer plus de temps avec mes neveux et nièces.»

Patrick Chan

Patrick Chan est heureux d'avoir annoncé sa retraite. Il a été le premier du groupe à l'avoir fait officiellement. «C'est un moment très spécial où finalement, je peux essayer d'atteindre de nouveaux buts et entreprendre une nouvelle carrière.» Il a commencé à participer aux tournées Stars on Ice en 2013, et se voit continuer pendant environ trois ans. «C'est très physique. Je ne serai peut-être pas capable pendant cinq ans.» Il cherche à jeter les bases de sa deuxième vie à Vancouver. «J'aimerais être courtier immobilier dans le domaine commercial, révèle-t-il. Je n'aurais pas à voyager tout le temps.»

Meagan Duhamel

Meagan Duhamel et Eric Radford ont annoncé la semaine dernière qu'ils se retiraient de la compétition. La médaillée de bronze en couple à PyeongChang veut continuer à participer à des tournées avec son partenaire aussi longtemps que son corps le lui permettra. L'été prochain, elle aimerait travailler en tant qu'entraîneuse avec son mari, Bruno Marcotte, à son école de Sainte-Julie. Consultante en nutrition holistique, elle veut créer un programme de bien-être pour les jeunes patineurs afin qu'ils soient en santé et aient une longue carrière. Elle commencera en juillet une formation pour devenir spécialiste technique dans les compétitions.