Danse: Weaver et Poje troisièmes après le programme court

Weaver et Poje ont récolté une note de 78,31 et accusent un retard de plus de cinq points sur le duo français composé de Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron.

Papadakis était vêtue du même costume qui s'était détaché pendant le programme court des Jeux olympiques de PyeongChang, mais qu'elle avait amélioré lors d'un voyage à leur centre d'entraînement à Montréal.

Papadakis avait promis qu'un tel incident ne se répéterait pas, et ça ne s'est pas répété, a-t-elle lancé sur un ton triomphant.

Décorés d'argent en Corée du Sud et seuls médaillés inscrits à la compétition en danse, Papadakis et Ciceront ont obtenu une note de 83,73 points.

Ils devancent les Américains Madison Hubbell et Zacharry Donohue, qui ont franchi la barrière des 80 points pour la toute première fois.