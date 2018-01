Virtue et Moir décrochent un huitième titre aux Championnats canadiens

Les médaillés d'or et d'argent aux Jeux olympiques ont galvanisé la foule avec leur performance irréprochable au son de Moulin Rouge, en route vers un score de 209,82 points.

Virtue, de London, en Ontario, et Moir, d'Ilderton, en Ontario, ont effectué un retour à la compétition après une sabbatique de deux ans afin de décrocher l'or aux Jeux de Pyeongchang. Ils prendront leur retraite sportive après cet événement.

Piper Gilles et Paul Poirier, de Toronto, ont récolté 192,08 points pour terminer au deuxième rang, devant Kaitlyn Weaver et Andrew Poje, de Waterloo, en Ontario. Weaver et Poje, quatrièmes après le programme court présenté vendredi, se sont hissés en troisième place avec un total de 191,09 points, s'adjugeant du même coup le troisième et dernier laissez-passer canadien pour les Jeux olympiques.

Le Torontois Patrick Chan tentera d'obtenir son 10e titre canadien un peu plus tard samedi.

L'équipe olympique de patinage artistique sera officiellement dévoilée dimanche.