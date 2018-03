Nagoya: Meagan Duhamel et Eric Radford sur la troisième marche

Cinquièmes après le programme court, les Québécois d'adoption ont grimpé au troisième rang du programme libre avec un pointage de 138,65, portant leur total à 210,83.

Les Allemands Aljona Savchenko et Bruno Massot ont triomphé avec 236,68 points. Les Chinois Han Cong et Sui Wenjing (230,89) se sont faufilés au deuxième rang.

« Tout s'est bien passé pour nous à l'entraînement. Le programme court a vraiment ébranlé notre confiance. Je dirais que nous nous sommes battus durant le programme libre. Quand nous avons terminé, nous étions vraiment fiers de nous parce que nous n'avons pas abandonné », a commenté Duhamel.

La patineuse a dû se ressaisir rapidement après une chute à l'atterrissage du quadruple Salchow lancé.

« Nous ne chutons pas souvent comme ça et je me suis un peu fait mal, donc j'ai dû me reprendre rapidement. Cette figure est toujours un risque. Nous avions raté notre Lutz lancé dans le programme court et nous n'avions pas fait un Lutz côte à côte propre. Aujourd'hui, nous avons réussi ces deux éléments, alors ça, c'est positif », a expliqué l'athlète qui s'entraîne à Ste-Julie.

Maintenant la saison du Grand Prix terminée, Duhamel et Radford seront en mode préparation pour les Championnats nationaux qui auront lieu au début du mois de janvier et serviront de qualification pour les Jeux olympiques de Pyeongchang.