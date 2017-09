Virtue et Moir en tête après le programme court à la Classique d'automne

Les champions du monde Tessa Virtue et Scott Moir ont opté pour de la nouveauté lors de leur programme court en danse, et la décision s'est révélée fructueuse.

Les vétérans sont en première place après le programme court présenté vendredi soir dans le cadre des Internationaux Classique d'automne de Patinage Canada tenus à Pierrefonds. Ils ont signé un score de 79,96 points au son des groupes Rolling Stones, Eagles et de Santana.

«C'est toujours stressant de dévoiler un nouveau programme, a dit Virtue, de London, en Ontario. Mais nous sommes prêts pour cette compétition. C'est très excitant, parce que nous nous sommes entraînés tout l'été et que nous adorons ce programme.»

Moir a mentionné qu'il était essentiel d'avoir un programme avec lequel ils sont à l'aise.

«Dans une année olympique, il y a toujours plus de pression pour trouver les bons morceaux musicaux, a expliqué Moir, d'Ilderton, en Ontario. Nous voulons offrir quelque chose qui nous passionne et qui nous représente bien.»

Les représentants de l'unifolié ont monopolisé les trois premières places. Kaitlyn Weaver et Andrew Poje, de Waterloo, en Ontario, ont terminé deuxièmes avec 69,32 points, devant Piper Gilles et Paul Poirier, de Toronto, qui ont amassé 68,80 points.

Du côté des couples, les doubles champions du monde, Meagan Duhamel, de Lively, en Ontario, et Eric Radford, de Balmertown, en Ontario, ont dominé le programme court avec 77,14 points. Les Français Vanessa James et Morgan Ciprès ont fini deuxièmes avec 73,48 points, devant les Québécois Julianne Seguin, de Longueuil, et Charlie Bilodeau, de Trois-Pistoles, auteurs d'un programme valant 61,72 points.

Après le programme court masculin, le champion olympique, le Japonais Yuzuru Hanyu, est premier en vertu d'un score de 112,72. L'Espagnol Javier Fernandez est deuxième à 101,20, suivi du Torontois Nam Nguyen à 88,40.

Kaetlyn Osmond, de Marystown, à T.-N.-L., a amassé 75,21 points pour son programme court. Elle devance la Japonaise Mai Mihara (66,18) et l'Américaine Courtney Hicks (59,77), respectivement.

La compétition se poursuivra samedi.