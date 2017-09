Ban Ki-Moon à la tête de la commission d'éthique du CIO

Le Sud-Coréen, qui a dirigé l'ONU de 2007 à 2016, remplace Youssoupha Ndiaye.

Dans son discours, il a décrit sa tâche comme étant une «sérieuse responsabilité».

Parmi ses premiers dossiers vient celui de corruption autour du vote d'attribution des derniers Jeux olympiques d'été de Rio de Janeiro. Un membre brésilien du CIO, Carlos Nuzman, est la cible d'une enquête pour son rôle allégué dans un scandale de 2 millions de dollars US, somme qui aurait servi à acheter des votes pour amener les JO au Brésil.

Plus tôt cette semaine, le président du CIO, Thomas Bach, a déclaré que la commission attendait d'en savoir plus de la part des autorités brésiliennes afin de déterminer quelle serait sa prochaine étape. L'un des membres du CIO, le Montréalais Dick Pound, estime que le CIO doit agir de façon plus décisive et que la commission d'éthique doit mener sa propre enquête.