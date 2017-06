Des médailles canadiennes de plus en plus chères

Les médailles olympiques représentent la sueur, le travail et les sacrifices des athlètes canadiens. Mais elles représentent aussi pour par les contribuables canadiens des investissements de dizaines de millions de dollars et leur coût ne cesse d'augmenter.

Le modèle ciblé a notamment créé des inégalités entre les sports et au sein d'équipes d'athlètes, où certains sont financés et d'autres pas. Le rapport cite le cas de ces athlètes qui doivent parfois faire du «couch-surfing» pour participer à des compétitions ou faire des levées de fonds.

C'est l'un des constats d'une étude sur la stratégie canadienne pour gagner des médailles, et notamment le programme À nous le podium. On peut notamment y lire que chaque médaille canadienne aux Jeux d'été nécessite environ 9 millions de financement et près de 4 millions aux Jeux d'hiver.

La ministre prudente

À la lumière de ces conclusions, il sera intéressant de voir les mesures que la ministre fédérale des Sports, Carla Qualtrough, entend mettre en place. À l'heure actuelle, selon le rapport, la majorité du financement du sport amateur cible l'excellence, c'est-à-dire les athlètes les plus susceptibles de remporter une médaille.

Ainsi pour le cycle olympique de Rio, sur les 188,1 millions investis, 109,6 millions ont été «ciblés» cite le rapport. La proportion est similaire l'hiver.

Pour réduire les inégalités, le financement ciblé ne devrait-il pas être proportionnellement réduit? Carla Qualtrough n'a pas voulu s'avancer en entrevue avec La Presse mercredi. Elle n'avait pas d'annonce de réforme majeure à faire. Elle a toutefois assuré que des mesures sont en train d'être prises pour changer la situation.

«Ce que le rapport dit, c'est que le financement ciblé a permis d'augmenter la récolte des médailles, mais que les athlètes qui ne sont pas ciblés se sentent délaissés, a-t-elle dit dans un entretien mercredi. Ce que le système doit réussir à faire, c'est d'aider les sports qui ne sont pas ciblés à le devenir. Parfois c'est très difficile de faire cette transition et il faut la faciliter.»

Elle n'a pas voulu parler d'échéancier, mais note qu'elle considère sérieusement certaines pistes, comme par exemple instaurer un financement pluriannuel des sports - plutôt qu'annuel - pour donner aux fédérations une certaine stabilité.

Quant au coût grimpant des médailles, Mme Qualtrough estime qu'il s'agit d'un débat important qui sera à faire constamment.

«Mais je n'ai aucun malaise à défendre l'importance des médailles. Nos athlètes inspirent nos enfants, le pays est fier des récoltes de podiums, assure la ministre des Sports. Ceci étant dit il est vrai que c'est de plus en plus cher et que les pays sont de plus en plus compétitifs. Je pense que c'est un investissement dans un Canada actif.»