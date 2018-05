Boston laisse passer l'orage LeBron James et double son avance

Les Celtics mènent deux victoires à zéro et n'ont plus besoin «que» de deux victoires pour éliminer les Cavaliers et disputer la finale de la NBA, mais les deux prochains matchs auront lieu, samedi et lundi, à Cleveland.

Piqué au vif par la déroute de son équipe dans le premier match (108-83), James a voulu d'entrée faire une mise au point: survolté, il a distancé à lui seul les Celtics en marquant 21 des 27 points de son équipe dans le premier quart.

Mais après avoir égalé son record sur une période en séries, le triple champion de la NBA, sorti brièvement après avoir reçu un coup à la nuque, a baissé de rythme (3 points au deuxième quart) et Boston en a profité pour combler une partie de son retard (55-48).

Mais c'est au retour des vestiaires que la jeune garde des Celtics, sans complexe, a pris le dessus et dominé James et ses coéquipiers.

Jaylen Brown (21 ans) et Terry Rozier (24 ans) ont tour à tour enchaîné les paniers pour finir la rencontre respectivement avec 23 et 18 points.

Tout un symbole, Rozier, doublure de Kyrie Irving, l'ancien meneur de Cleveland arrivé l'été dernier à Boston, mais blessé depuis mars, a claqué un «dunk» au troisième quart juste devant «King James», dépité.

James, qui espère disputer une huitième finale de la NBA de suite, a bien dépassé le seuil des 40 points (42 points) et s'est offert un «triple double» (trois catégories de statistiques à dix unités et plus) avec 12 passes décisives et 10 rebonds.

Mais comme souvent cette saison, il s'est retrouvé bien seul: ses coéquipiers sont retombés dans leur travers, avec 15 ballons perdus et une réussite en berne après la pause (39 %).