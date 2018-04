Wizards: en grande forme, John Wall donne des maux de tête aux Raptors

Wall a eu besoin d'un seul autre match de plus pour être certain qu'il serait correct, après une opération au genou gauche.

«Le ballon entrait dans le panier sur des tirs où j'arrivais à court dans les matches précédents», a dit Wall, auteur de 23, 29, 28 et 27 points dans la série contre les Raptors, à ce point-ci.

Les hostilités vont se poursuivre mercredi à Toronto et vendredi à Washington. C'est l'impasse 2-2.

On ne dirait pas que Wall a dû s'absenter pendant plus de deux mois. Dimanche, il a fourni huit des 14 derniers points des siens et Washington, huitième dans l'Est, a nivelé la série face à Toronto, qui s'est classé premier. Wall a été sur le terrain pendant la totalité de la deuxième demie.

«Essayer de l'enlever du terrain, c'est comme arracher des dents, a dit Brooks. J'aime ça. Comme entraîneur, c'est ce que vous recherchez.»

«Ils auraient eu beaucoup mieux que la huitième place si John Wall n'avait pas été blessé», a dit son vis-à-vis chez les Raptors, Dwane Casey.

Wall a été limité à 41 matches en saison régulière, récoltant 19,4 points par match, en moyenne. Depuis le début de la série contre Toronto, il contribue pour 26,8 points, 13 passes et 4,8 rebonds, en moyenne.

«Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il redevienne lui-même, a dit Markieff Morris, des Wizards. Retrouver ses repères, reprendre son souffle. Ça n'allait pas tarder, parce qu'il est un féroce compétiteur.»