Dossier de la NBA à Montréal: la Chambre de commerce aussi impliquée

La Chambre de commerce collabore avec le groupe mené par le banquier Michael Fortier afin « d'évaluer la possibilité » qu'une équipe de la NBA s'établisse à Montréal.

« Un groupe de Montréal a approché la Chambre afin d'évaluer la possibilité qu'une équipe de la NBA puisse éventuellement s'établir à Montréal. La Chambre a accepté de collaborer avec le groupe pour étudier cette possibilité », dit Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, en entrevue avec La Presse.

La Chambre de commerce n'a pas précisé la nature exacte de son implication dans le dossier. « Il est prématuré de faire tout autre commentaire dans ce dossier », dit M. Leblanc.

Michael Fortier travaille depuis 2015 sur le projet d'une équipe de la NBA à Montréal. L'ex-ministre fédéral, bien connu dans les cercles sportifs pour avoir négocié pour les gouvernements l'entente avec la Formule 1 afin d'assurer la présentation du Grand Prix du Canada, a déjà rencontré le commissaire de la NBA Adam Silver en 2015. Les Raptors de Toronto ont joué plusieurs matchs préparatoires à Montréal ces dernières années, souvent à guichets fermés.

Dans le dossier du retour des Expos, la Chambre de commerce avait été d'une aide précieuse au tout début du processus. En 2013, elle avait payé 200 000 $ pour financer la moitié d'une étude économique d'Ernst & Young sur le retour des Expos. L'année suivante, les Blue Jays disputaient les premiers matchs de baseball majeur à Montréal depuis le départ des Expos en 2004.

À la surprise générale, l'équipe avait attiré plus de 90 000 spectateurs pour deux matchs préparatoires en 2014. Le projet du retour des Expos était relancé, avec un groupe d'investisseurs ayant Stephen Bronfman à sa tête.

La NBA n'a pas de plan d'expansion actuellement. Mais son commissaire ne cache pas qu'une expansion est « inévitable ». La dernière expansion dans la NBA remonte à 2004.

« Je pense que la question à se poser, c'est quel serait le bon moment pour commencer à penser sérieusement à une expansion. [...] Je ne veux pas donner un échéancier précis, mais c'est inévitable qu'à un certain moment, nous allons commencer à regarder à augmenter notre nombre de franchises. Ç'a toujours été le cas dans cette ligue », a dit le commissaire Silver en entrevue l'été dernier au site The Players' Tribune.

SEATTLE ET MEXICO, VILLES RIVALES

La ville que plusieurs observateurs jugent favorite pour obtenir une équipe d'expansion quand le moment viendra : Seattle, qui a perdu ses SuperSonics il y a 10 ans. M. Silver répondait d'ailleurs à une question sur le retour d'une équipe à Seattle quand il a mentionné au Players' Tribune qu'une expansion était « inévitable » dans la NBA.

« Seattle sera sans aucun doute dans la courte liste des villes que nous regarderons. »

En 2020, le KeyArea - qui accueillait les SuperSonics jusqu'à leur déménagement à Oklahoma City en 2008 - aura été rénové au coût de 600 millions US par le groupe Oak View, qui a formulé une demande d'expansion officielle à la Ligue nationale de hockey. La LNH étudie actuellement la demande de Seattle.

Avec une économie de 294 milliards US, Seattle est le 11e marché économique en importance aux États-Unis, selon le département américain du Commerce. Il s'agit aussi de la 15e région métropolitaine la plus populeuse des États-Unis, avec 3,8 millions de personnes. En guise de comparaison, la région de Montréal a une économie de 136 milliards US et une population de 4,1 millions, selon le Conference Board du Canada.

Actuellement, la NBA a 30 équipes, 15 dans chacune des conférences (Est et Ouest). Si la NBA veut garder la parité géographique sans déménager une équipe de conférence, elle devrait alors faire une expansion à deux équipes, une dans chaque conférence.

Outre Seattle et Montréal, les villes de Mexico, au Mexique, Las Vegas, au Nevada, Louisville, au Kentucky, Pittsburgh, en Pennsylvanie, et Kansas City, au Missouri, sont mentionnées par divers médias comme une possible ville d'expansion pour la NBA. En termes de taille de l'économie et de population, Montréal se classe respectivement au troisième et au deuxième rang parmi ces villes. Et comme chacune d'elles, la métropole québécoise possède un amphithéâtre, le Centre Bell, prêt à accueillir une équipe de la NBA.

La NBA semble intriguée par Mexico. Elle y a disputé quatre matchs en 2017, attirant des foules intéressantes de 20 562 spectateurs et 19 777 spectateurs aux deux derniers matchs, en décembre.

« Nous sommes prêts maintenant [à accueillir une équipe de la NBA]. Nous attendons l'annonce », a dit le maire de Mexico, Miguel Ángel Mancera, au New York Times, en décembre.

« Nous avons encore beaucoup de travail à faire avant de pouvoir installer une équipe [à Mexico] », disait toutefois le commissaire Silver au quotidien new-yorkais. La NBA est actuellement en pourparlers avec des investisseurs mexicains pour amener une équipe de la NBA G-League (la ligue de développement de la NBA) à Mexico, possiblement dès la saison prochaine.

Las Vegas pourrait aussi être une candidature intéressante pour la NBA, puisque la ville du Nevada a une équipe de la LNH depuis cette saison et aura une équipe de la NFL en 2020.