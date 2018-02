Les Raptors écrasent les Trail Blazers 130-105

DeMar DeRozan a inscrit 35 points et il a égalé un sommet en carrière avec six paniers de trois points, menant les Raptors de Toronto vers une victoire de 130-105 aux dépens des Trail Blazers de Portland, vendredi soir.

DeRozan a marqué 26 de ses 35 points en première demie et il a réussi six de ses 10 tentatives d'au-delà de l'arche. Les Raptors ont porté à 12-1 leur fiche cette saison quand il amasse 30 points ou plus.

DeRozan a d'ailleurs été nommé leur joueur du mois de janvier dans l'Association Est et il évoluera au sein de l'équipe de Stephen Curry lors du match des étoiles de la NBA.

Jonas Valanciunas a ajouté 18 points et huit rebonds pour les Raptors (35-16), qui n'ont pas perdu contre les Trail Blazers au cours de leurs six derniers affrontements. Fred VanVleet a obtenu 16 points alors que Kyle Lowry en a récolté 15.

Les Raptors ont réussi 19 tirs de trois points, établissant une nouvelle marque d'équipe cette saison.

Damian Lillard a mené les Trail Blazers (29-23) grâce à 32 points. CJ McCollum a inscrit 21 points tandis que Jusuf Nurkic en a enregistré 20. La formation de Portland a vu sa séquence de quatre victoires prendre fin.