Les Raptors signent un neuvième gain de suite à domicile

DeMar DeRozan a récolté 21 points et les Raptors de Toronto ont vaincu les Kings de Sacramento 108-93, dimanche.

Kyle Lowry a fourni 16 points, deux de plus que Norman Powell. Lowry a réussi quatre tirs de trois points.

Jonas Valanciunas a connu son meilleur match de la saison pour les rebonds avec 16, soit huit à l'attaque et autant en défense. Il a obtenu 13 points.

C'était pour les Raptors un troisième gain d'affilée, un neuvième de suite à la maison. Ils dominent la NBA avec une fiche de 11-1 à domicile.

Garrett Temple et Bogdan Bogdanovic ont inscrit 18 points chacun pour les Kings, battus dans trois de leurs quatre derniers matches.

C'était probablement le dernier match à Toronto de Vince Carter. Le vétéran de 40 ans écoule un pacte de huit millions $ pour une saison avec les Kings.

Carter a disputé un peu plus de six saisons avec les Raptors, sa première équipe dans la ligue. Choisi cinquième en 1998, il a fait partie des étoiles de l'Est de 2000 à 2007.

Carter a réussi quatre points dimanche. Remplacé en toute fin de rencontre, il a alors reçu une ovation debout de la salle comble de 19 800 personnes, au Air Canada Centre.

Les Raptors vont jouer à Charlotte mercredi et à Philadelphie jeudi. Ils vont retrouver leur public samedi soir, à l'occasion d'une visite des 76ers.