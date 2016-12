Les Cavaliers refont le coup de la finale 2016

Six mois après leur retentissant « come back » dans la finale 2016 où ils ont décroché leur premier titre NBA, les Cavaliers de Cleveland se sont une nouvelle fois sorti d'affaires face à Golden State qui a encore craqué dimanche (109-108).

Les duels entre les Cavaliers et les Warriors sont désormais des classiques de la NBA: opposés lors des finales 2015 et 2016, ils se sont livré pour leurs retrouvailles une bataille digne d'un match des séries.

Et comme lors de leurs trois précédents affrontements, ce sont LeBron James, Kyrie Irving et leurs coéquipiers qui sont sortis vainqueurs par KO, à l'issue d'un match intense qui pourrait laisser des traces.

Ils ont pourtant été largement dominés et semblaient bien mal partis au début de la quatrième période lorsque Kevin Durant, meilleur marqueur de la rencontre avec 36 points, a porté l'écart à 14 points (94-80).

Mais au lieu de décourager les champions NBA en titre, ce retard les a galvanisés, à l'image de l'inusable Richard Jefferson qui, à 36 ans, a enchaîné deux dunks rageurs devant Durant, puis Thompson. À deux minutes de la fin du temps réglementaire, les deux équipes étaient dos à dos 103 à 103.

« Irving est spécial »

« King James », héros de la finale 2016 remportée quatre victoires à trois, a propulsé son équipe en tête pour la première fois depuis le 1er quart-temps (105-103).

Irving, bien aidé par l'agressivité en défense de Jefferson, notamment sur Durant, a assuré définitivement la victoire dans la dernière minute avec deux paniers, dont celui de la victoire à 3 secs 4/10e de la sirène.

« C'est un joueur spécial, il fallait réussir quelque chose de grand contre une équipe avec tant d'atouts offensifs », a admiré « King James » à propos d'Irving, qui avait inscrit le panier du titre lors du match N.7 en juin dernier.

Si Golden State reste leader de la conférence Ouest, malgré cette cinquième défaite de la saison pour 27 victoires, la franchise d'Oakland se retrouve sous la menace de San Antonio (25 v-6 d), vainqueur de Chicago (119-110).

« On leur a offert la victoire, on a "déjoué+ en dernière période"», a regretté Klay Thompson (24 pts).

Et l'inefficacité de Curry, double meilleur joueur de NBA (MVP) en titre limité à 15 points (4 sur 11 au tir), commence à inquiéter: « Il doit faire de meilleurs choix sur le terrain, cela nous aiderait contre n'importe quelle équipe », a admis son entraîneur Steve Kerr.

Les Lakers battent enfin les Clippers

San Antonio n'a pas fait de détails face aux Bulls, qui accusaient 20 points de retard dès le 1er quart-temps (28-8).

Chicago est brièvement passé en tête, mais la puissance de feu des Spurs avec LaMarcus Aldridge (33 pts), Kawhi Leonard (25 pts) et Tony Parker (13 pts, dont neuf en dernière période) leur a offert une 25e victoire.

Oklahoma City s'est imposé à domicile face à Minnesota 112 à 100 grâce à l'inévitable Russell Westbrook, qui a fini la rencontre avec 31 points et 15 passes décisives et propulsé OKC à la 6e place de la conférence Ouest (19 v-12 d).

Pour la première fois depuis octobre 2013, soit onze défaites de suite, le derby de Los Angeles a tourné en faveur des Lakers qui ont dominé les Clippers 111 à 102.

Les Clippers qui étaient privés de Blake Griffin et de Chris Paul et qui ont perdu en cours de match J.J. Redick, ont rétrogradé à la 4e place à l'Ouest.

Ce traditionnel festin de Noël avait débuté avec un autre classique, entre les New York Knicks et les Boston Celtics au Madison Square Garden, remporté par les visiteurs (119-114) malgré les 29 points de Carmelo Anthony et les 22 points et 12 rebonds de Kristaps Porzingis.

Les Knicks, nettement dominés, ont laissé passer leur chance dans le «money time» et ont rétrogradé à la 5e place (16 v-14 d).