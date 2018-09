La star du surf des neiges Shaun White glisse vers la planche à roulettes

Super champion de surf des neiges avec ses 3 médailles d'or olympiques, l'Américain Shaun White a repris sa planche à roulettes pour une première compétition pro en bol, ce week-end à Marseille, pour « s'amuser » et peut-être viser les JO d'été, comme il l'a confié à l'AFP.

« Honnêtement, je suis là pour voir comment ça va se passer. Je n'ai pas encore pris ma décision (d'aller aux JO 2020), je me suis juste dit, ça va être sympa de venir faire du skate ici, en France », explique la star américaine, venue se frotter aux meilleurs du monde lors du RedBull Bowl Rippers.

White, qui fêtera ses 32 ans lundi, a vécu une année de folie avec un 3e titre olympique glané en février en demi-lune lors des Jeux d'hiver 2018 à PyeongChang. Adepte du skate depuis qu'il est tout petit, il renoue maintenant avec sa carrière de skater pro, mise de côté il y a quelques années pour se consacrer uniquement au surf des neiges.

Alors que le skate fera son entrée aux JO à Tokyo en 2020, s'il entrait dans le jeu, White pourrait devenir l'un de ses très rares champions à exceller aux JO d'hiver et aux JO d'été.

« Les JO d'hiver viennent juste de se finir pour moi. Je viens de finir de gravir une montagne, et ça a été couronné de succès, alors s'attaquer à une seconde montagne avec le skate, ça fait beaucoup. Physiquement comme mentalement », explique White, qui a déjà mené de front les deux disciplines sportives avec succès.

Le champion à la chevelure rousse a brillé plusieurs fois aux X Games - les Jeux olympiques des sports alternatifs, version hiver (en surf des neiges) et version été (planche à roulettes). Avec ses 15 médailles d'or, dont 2 en skate, il est le premier athlète de l'histoire à avoir réussi à s'imposer aux X Games hiver et aux X Games été.

« Pour moi, le principal pour le moment, c'est de m'amuser et de faire monter l'excitation, et ensuite seulement je me fixerai l'objectif d'aller aux Jeux olympiques », dit la star américaine, qui espère prendre sa décision l'année prochaine.

S'il décidait de tenter l'aventure, il lui faudrait passer par les sélections américaines en 2019. Aux JO 2020, l'épreuve sera un bol aménagé avec des modules. À Marseille, il a participé à sa première compétition en bol alors qu'il est plus doué en street.