Les bobeurs canadiens décrochent deux médailles à Innsbruck

Justin Kripps et son coéquipier Jesse Lumsden ont décroché l'argent en vertu de leur chrono cumulatif d'une minute et 43,98 secondes, tandis que leurs compatriotes Nick Poloniato et Lascelles Brown ont suivi en troisième place à trois dixièmes de seconde plus loin.

L'épreuve a été remportée par les Allemands Francesco Friedrich et Thorsten Margin, en 1 min 43,71 s.

Les autres représentants de l'unifolié inscrits à cette épreuve, Chris Spring et Neville Wright, ont fini au septième rang.

Chez les dames, la Canadienne Kaillie Humphries et sa coéquipière Phylicia George ont terminé au pied du podium après avoir complété les deux manches à 24 centièmes de seconde des détentrices du troisième rang, les Allemandes Mariama Jamanka et Lisa Buckwitz.

Les représentantes de l'unifolié sont néanmoins demeurées en tête du classement général.

Stephanie Schneider a signé sa deuxième victoire consécutive en bobsleigh sur le circuit de la Coupe du monde, permettant à l'Allemagne de balayer le podium du Championnat européen.

Unie à la freineuse Annika Drazek pour la première fois de sa carrière, Schneider a devancé les Américaines Elana Meyers Taylor et Kehri Jones par 36 centièmes de seconde.

Il s'agissait de la cinquième escale de la saison en Coupe du monde, qui comptait également comme Championnat européen. En excluant les Canadiennes et les Américaines, les détentrices du cinquième rang, Anna Köhler et Ann-Christin Strack, ont permis à l'Allemagne d'enlever les trois premières places de la compétition européenne.

Humphries mène par 14 points devant Meyers Taylor au classement de la Coupe du monde.