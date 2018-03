 39 étudiants-athlètes se partagent 130 000 $ en bourses 

Le Programme de bourses Banque Nationale appuie financièrement les meilleurs étudiants-athlètes des catégories Relève, Élite et Excellence. Ce programme récompense l'excellence académique, encourage la conciliation du sport et des études et reconnaît la persévérance d'étudiants-athlètes âgés de 12 à 25 ans de partout au Québec, et ce, grâce à des bourses individuelles de 2000 $ ou 4000 $.

Le groupe de 2018 comprend notamment les patineurs artistiques Julianne Séguin et Charlie Bilodeau, 9e aux Jeux olympiques de PyeongChang et la paranageuse Aurélie Rivard, quatre fois médaillée paralympiques aux Jeux de Rio 2016. À noter que dans le passé, la Banque Nationale a aussi appuyé les médaillés des Jeux de PyeongChang Mikaël Kingsbury, champion olympique en ski acrobatique, ainsi que les vice-championnes olympiques en ski cross et hockey féminin, Brittany Phelan et Mélodie Daoust.

Cette année, 17 bourses d'excellence académique sont attribuées à des étudiants-athlètes ayant impressionné par leurs résultats scolaires, 21 bourses de soutien à la réussite académique et sportive sont octroyées avec l'objectif d'encourager la conciliation du sport et des études et une bourse de persévérance est donnée afin de souligner la détermination singulière d'un athlète face à une épreuve.