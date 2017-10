 La gymnaste McKayla Maroney aurait été agressée par un thérapeute 

La médaillée olympique McKayla Maroney a déclaré avoir été agressée par l'ex-thérapeute en chef de l'équipe américaine Larry Nassar entre l'âge de 13 ans et l'annonce de sa retraite l'an dernier.

Associated Press

L'adolescente de 21 ans a publié un long communiqué sur Twitter mercredi dans lequel elle décrit en détail les agressions. Elle a mentionné que les gestes reprochés à Nassar avaient commencé lors de l'un de ses premiers camps d'entraînement, et qu'ils s'étaient également produits avant les Jeux olympiques de Londres en 2012. Ses coéquipières et elle ont gagné l'or à Londres, et Maroney a décroché la médaille d'argent au saut.

Nassar est présentement en prison au Michigan, où il attend sa peine après avoir plaidé coupable à des accusations de possession de pornographie juvénile. Il doit également comparaître dans un procès, distinct, portant sur d'autres accusations à caractère sexuel, et il est poursuivi par plus de 125 autres femmes pour des motifs semblables.

Les avocats de Nassar ont refusé de commenter la situation, tout comme USA Gymnastics.