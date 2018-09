Projet Arborescence: dans le respect de la nature à Bromont

Pour que tous les propriétaires aient une belle vue et de la lumière le matin et en fin de journée, les appartements seront traversants, avec des ouvertures sur deux ou trois côtés.

Souci du détail

Pour atténuer l'impact visuel, les toits seront fragmentés. Afin que tous les propriétaires aient une belle vue et de la lumière le matin et en fin de journée, les appartements seront par ailleurs traversants, avec des ouvertures sur deux ou trois côtés. «La plupart des condos seront sur deux ou trois niveaux et seront imbriqués les uns dans les autres pour avoir l'impression d'habiter une petite maison en montagne», précise Pascal Gobeil.

Un grand soin a aussi été apporté à la planification de la route. «On ne voulait pas que les gens habitent dans un milieu dévasté», dit-il.

Le stationnement, adjacent à la route, presque en parallèle, sera géré au moyen d'une application, révèle Simon G. Boyer. «Tout le monde ne va pas à sa résidence secondaire 100 % du temps, fait-il remarquer. Les propriétaires pourront réserver leurs places quand ils compteront s'y rendre.»

Un contrôle sera par ailleurs exercé sur la location des unités, qui devra être mensuelle ou saisonnière. Pas question d'avoir constamment des voisins différents. KnightsBridge se propose d'administrer ce volet.

Les condos de la première phase, qui viseront une certification écologique LEED, viennent d'être mis en vente à partir de 220 000 $ (une chambre), 255 000 $ (deux chambres) et 365 000 $ (trois chambres), taxes en sus. Ils devraient être terminés à la fin de 2019. Au bas de la montagne, dans la phase 4, dans un secteur déjà exploité, seront notamment aménagés un bassin d'eau avec un quai, une piscine extérieure chauffée, un spa, des terrains de tennis et de volleyball de plage et une zone avec un foyer extérieur.