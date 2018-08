Des maisons imprimées en 3D aux Pays-Bas

« Ce n'est que le commencement. Il s'agit d'une technologie révolutionnaire, d'une nouvelle manière de construire qui va se développer avec le temps », explique Rudy van Gurp, l'un des gestionnaires du projet Milestone. L'initiative est portée par un partenariat entre la municipalité, l'Université d'Eindhoven ainsi que plusieurs sociétés de construction.

Bien que cette technique soit déjà répandue dans le monde, les maisons imprimées en béton en 3D ne sont généralement pas destinées à l'habitation. Il s'agit d'une première aux Pays-Bas, puisque les maisons de ce nouveau complexe immobilier seront louées. Une centaine de locataires potentiels ont déjà exprimé leur intérêt. Le loyer mensuel oscillera entre 900 et 1200 euros (1380 et 1845 $ CAN), ce qui correspond aux prix moyens des locations aux Pays-Bas pour ces superficies.

Le complexe sera composé de cinq maisons de tailles différentes, dont la construction est financée par des investisseurs privés. La première, avec trois chambres, devrait être prête aux alentours de juin 2019. Chaque habitation nécessite entre six mois et un an de travaux. Le projet dans sa totalité sera terminé d'ici trois à cinq ans.

L'un des avantages principaux de l'impression en 3D est qu'elle permet d'imaginer un style très libre. « Tout est possible, nous pouvons parfaitement adapter le design à l'environnement », affirme Rudy van Gurp à l'AFP.

Mais l'initiative est aussi motivée par un autre problème : la pénurie croissante d'artisans aux Pays-Bas. « D'ici quelques années, nous n'aurons plus assez d'artisans comme les maçons, par exemple. En introduisant la robotisation dans l'industrie de la construction, nous pourrons rendre les maisons plus abordables dans le futur », estime Rudy van Gurp.

Bien que cette technique reste plus chère que les méthodes traditionnelles pour l'instant, les prix devraient baisser au fur et à mesure que la technologie des imprimantes 3D se développe, souligne-t-il. En plus de s'inscrire dans la modernité, les habitations imprimées en 3D présentent également des avantages pour l'environnement, notent les autorités d'Eindhoven.

« C'est plus durable d'un point de vue écologique puisque les matériaux peuvent être réutilisés, explique Yasin Torunoglu, adjoint au maire de la ville. C'est aussi plus rapide que la méthode traditionnelle. »

En France, une innovation similaire a été finalisée il y a quelques jours. Une maison imprimée en 3D par l'Université de Nantes est maintenant utilisée comme logement social. La famille qui y habite est la première à avoir emménagé dans une maison de la sorte.

Pour les partenaires du projet, cette technologie pourrait marquer le début d'une révolution dans le secteur de la construction. En octobre 2017, les Pays-Bas avaient inauguré le premier pont imprimé en 3D au monde.