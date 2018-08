Urbanisme: imaginer un quartier de A à Z

« Quand on se promène dans la plupart des nouveaux quartiers résidentiels, tout ce qu'on voit, c'est un paquet de garages, de beaux et gros garages. L'entrée pavée qui sépare le trottoir de la maison prend le tiers du terrain et à mon avis, c'est vraiment une perte d'espace. »

La première chose que le promoteur immobilier a imaginée, c'est des garages séparés des résidences et placés à l'arrière de celles-ci. Il a aussi rapproché le plus possible les maisons des trottoirs.

S'inspirer des plus beaux quartiers

Pour concevoir son projet qui conjugue agriculture et immobilier, Sean McAdam a effectué de nombreux voyages en Europe et aux États-Unis. Parmi ses quartiers préférés, il en nomme qui sont ici, au Québec. Il adore le Vieux-Québec et le Vieux-Montréal parce qu'ils sont construits à l'échelle humaine, qu'on s'y déplace à pied et que les bâtisses sont proches des trottoirs.

Un autre aspect qu'il aime, c'est que le mélange des styles architecturaux embellit le paysage de ces quartiers historiques. À la ferme Hendrick, Sean McAdam a donc évité de créer un quartier où toutes les maisons auraient l'air sorties du même moule. Il a plutôt décidé que les maisons de ferme côtoieraient des appartements, des maisons en rangée inspirées des béguinages et d'autres de style fédéral avec des briques rouges ainsi que des commerces. En 2023, quand le projet sera terminé, il comptera 315 portes.

« À mon avis, une erreur que les promoteurs commettent, c'est de se limiter à des clients qui sont prêts à payer une certaine fourchette de prix, genre entre 600 000 $ et 800 000 $. Pourquoi faire ça ? En fin de compte, ça crée des poches de gens riches et d'autres de gens moins nantis, et tout le monde finit par se taper sur les nerfs », se désole M. McAdam.