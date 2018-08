La belle normande à Lorraine

Commençons par reculer dans le temps. On est quelque part en 1988, un dimanche. Benoît Roussy demande à sa conjointe de venir avec lui, il veut lui montrer quelque chose. Ils roulent en voiture et se retrouvent bientôt devant une grande maison de pierres au toit imposant, lovée dans un croissant, à Lorraine. «Pis, comment tu la trouves?», demande Benoît. «J'avais le souffle coupé! La maison était superbe, mais c'était comme inaccessible. Même le quartier était beau», se souvient Danielle Boivin.

À l'époque, le jeune couple et ses deux enfants en bas âge habitaient une maison qui commençait à se faire petite. Danielle se souvient que son conjoint et elle avaient vaguement discuté de la possibilité de déménager. Et puis voilà, Benoît était passé devant cette maison de Lorraine qui était à vendre, et il avait eu un «coup de coeur».

Mais là, ce fameux dimanche, il y a deux hics: il n'y a plus de pancarte ni personne à la maison. Benoît craint que la maison soit déjà vendue. L'autre hic, c'est que le propriétaire, un autoconstructeur qui l'a bâtie l'année précédente, en demande plus de 355 000 $, une petite fortune à l'époque, surtout pour un jeune couple. Mais les astres étaient alignés. De fil en aiguille, Benoît a fini par joindre le propriétaire. Oui, la maison était toujours à vendre. Après une petite discussion, elle ne l'était plus. Le marché était conclu.

Toujours là

Trente ans plus tard, notre jeune couple est toujours là, dans cette maison de Lorraine au style normand, qu'il a soigneusement entretenue et rénovée. Ses deux enfants, qui y ont grandi, ont eu de la place en masse pour inviter leurs amis. Pendant longtemps, la maison baignée de lumière a bourdonné d'activité. «C'est leur maison», dit Danielle, en faisant allusion aux deux enfants. L'abondance des arbres, la quiétude de l'endroit, les écoles à proximité, le bon voisinage, les fêtes, les baignades dans la piscine creusée, ce furent 30 années bien remplies et appréciées. Benoît, qui est avocat, travaille depuis longtemps au centre-ville de Montréal. «Chaque soir, quand il arrivait à la maison, il trouvait que c'était calme, que ça sentait bon», relate Danielle.

«C'est une ville aux trois quarts ceinturée par un bois, ajoute Benoît. Et c'était très dynamique. Il y avait beaucoup de jeunes couples avec des enfants. L'aréna et le golf sont tout près, et Saint-Sauveur est à 30 minutes.»