Lachine: Patricia Paquin vend son coup de coeur

Tiens, tiens, on arrive sur un balcon qui dessert deux portes et deux adresses, sur le chemin de LaSalle. Essayons le 31. C'est bon, on est accueillis par une Patricia radieuse, et deux grands chiens blonds enjoués. On entre dans le hall, on traverse le grand salon en coup de vent, on bifurque légèrement à gauche, et nous voici dans la cuisine du chef. On apprendra vite qu'ici, on est dans « l'autre maison », le 35, chemin de LaSalle.

La maison mitoyenne (au 35) était alors propriété d'un monsieur qui l'habitait et qui a finalement décidé de vendre, l'année suivante. « C'est mon ex qui a acheté », signale Patricia, en faisant allusion au père de Benjamin, l'humoriste Mathieu Gratton. Celui-ci a entrepris de rénover l'endroit, qui en avait grandement besoin. Quand le couple s'est séparé, Patricia a racheté le 35, et c'est un locataire qui y a résidé quelques années. L'arrivée de Louis-François Marcotte dans la vie de Patricia, en 2008, allait bouleverser bien des choses. Très vite, il a été question d'une émission à TVA pour le chef cuisinier. Et cette émission serait tournée dans la maison de Lachine, pourquoi pas ? Le couple a entrepris d'ouvrir le mur qui séparait les deux maisons et de rénover l'endroit, notamment pour y installer une cuisine de chef.

Signé M

La cuisine de chef, c'est celle de Signé M, la quotidienne animée par Louis-François Marcotte, qui a tenu l'antenne pendant quatre ans à TVA. Elle est vaste, chaleureuse, hyper fonctionnelle et conviviale. Et elle a conservé tous les attributs pour une émission de télé : l'ampérage est plus fort, il y a des espaces ici et là pour passer les fils, et on trouve même des prises électriques au plafond.

Au sous-sol, dans ce qui est aujourd'hui une salle de lavage, une seconde cuisine avait été aménagée pour préparer les plats en parallèle, explique Patricia. Quand on tourne, on ne peut se permettre d'attendre des heures pour que ça cuise. Une autre pièce servait de studio pour prendre les photos des plats, pour le magazine Signé M.

Le lac au bout du terrain

Allons voir dehors. La cour arrière offre tout ce qu'il faut pour profiter de l'été : un bel endroit pour cuisiner, un spa pour relaxer et de la place en masse pour les amis, qui sont toujours nombreux chez le couple. Au bout du terrain, l'immense lac Saint-Louis qui clapote, tout cela à 20 minutes du centre-ville de Montréal. Que demander de plus ?

« La quiétude, voir le lac en prenant son café le matin... je pensais finir ma vie ici », avoue Patricia, qui se montre toutefois emballée par le nouveau projet de la famille : Louis-François et elle s'affairent actuellement à rénover leur nouvelle maison, située à Saint-Jean-Baptiste, sur la Rive-Sud. Une maison des années 80 dans la montagne, avec une vue à couper le souffle, paraît-il. Les rénovations ne lui font pas peur. « Louis-François et moi, on n'a aucun problème avec ça. C'est super agréable, on a la même vision, et on implique les enfants [Benjamin, 16 ans, Gabriel, 7 ans, et Florence, 3 ans]. »

Patricia et Louis-François ont aussi mis en vente leur chalet de Saint-Hippolyte. Fini la course du vendredi, la glacière à remplir, le ménage, le gazon et l'entretien de deux maisons... Louis-François, qui est vice-président de la restauration à La Cage Brasserie sportive, sera plus proche de la société mère, à Boucherville. « C'est une autre phase pour nous. On va avoir des animaux, on a un autre projet, on a d'autres plans », lance Patricia, mystérieusement.