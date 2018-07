L'Île-Cadieux: comme à Nantucket

Ronnie et sa femme Claude Côté aiment l'eau. Surtout, ils aiment voguer sur l'eau. Au fil des ans, ils ont tout essayé. Des voiliers, des hors-bord, des kayaks, des pneumatiques, des planches à pagaie. Ils sont allés dans les Grenadines, les Caraïbes, sur la côte Ouest... la liste est longue. Mais quand ils parlent de la Nouvelle-Angleterre, leurs yeux s'illuminent. «On adore la côte Est et tout ce qui vient avec!»

Ce «tout» inclut l'architecture particulière des anciens ports baleiniers. Des maisons construites en bois où le bleu, le gris et surtout le blanc priment. Pas étonnant qu'ils soient tombés sous le charme d'une maison qui leur rappelait leurs très fréquents voyages à Boston et ses environs. «D'abord, la maison était dans une île, en bordure de l'eau, ce qui commençait bien!»

Précisément dans L'Île-Cadieux, dont on vous parle de temps en temps, mais pas trop souvent. Cet îlot, qui abrite une centaine d'insulaires, est un secret que ses résidants aiment (peut-être) bien garder pour eux.

On accède pourtant à la municipalité de L'Île-Cadieux par un petit pont juste après Vaudreuil-sur-le-Lac. On tombe alors sur un chemin en cul-de-sac tellement étroit qu'il faut y circuler tout doucement. On se retrouve alors encerclés par le lac des Deux-Montagnes. Une soixantaine de maisons sont habilement camouflées derrière de grands arbres dans la forêt.

On a peine à croire qu'à quelques minutes, c'est l'effervescence exponentielle de Vaudreuil-Dorion, une des municipalités à la croissance la plus rapide du Québec.

La maison que convoitait le couple avait été construite par une suite de propriétaires précédents. C'est l'un d'eux qui a pris l'initiative d'y inclure du bois tourné, des rampes sculptées et des pièces ornementales qui rappellent la dentelle et... la Nouvelle-Angleterre. Le tout, en bois, naturellement. La maison était installée sur un vaste terrain très boisé de près de 70 000 pi2, avec 145 pi en bordure du lac. Le rêve pour le couple de navigateurs. «Pour être bien certain que cela nous conviendrait, je passais en kayak pour voir la vue en provenance du lac.» Ça convenait, et l'affaire a été conclue rapidement.

De la terre ferme, c'est plutôt le coucher de soleil qu'on admire. La vue sur le lac mène presque à l'infini en raison de sa situation géographique. Et puis, il y a tous ces arbres. Le propriétaire précédent en avait planté des dizaines, qu'il avait soigneusement répertoriés en fixant des bagues en métal sur chacun permettant l'identification. Les arbres ont poussé et on se croirait en pleine forêt. «Il avait adapté la propriété à la nature, et non l'inverse», avance Claude.