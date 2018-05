Ville-Marie: l'art du compromis

Beaucoup à voir

La particularité du condo est le résultat d'avoir jumelé deux unités dès les plans d'origine et d'offrir des vues spectaculaires à 270 degrés. Que l'on soit sur l'un des deux balcons ou sur la terrasse, on se paie le centre-ville, le Vieux-Port, le fleuve, le pont Champlain tout neuf... Sans oublier les marmottes, les renards et les lapins pour Jim qui se croit encore dans ses «arpents verts».

Et le soir, c'est le festival de l'illumination avec la Grande Roue, la Biosphère, le Casino, au grand plaisir de Kathryn la mondaine. Tous deux profitent également des environs pour faire de la bicyclette, et de la piscine de l'immeuble pour garder la forme.

Par ailleurs, les résidants du Profil O profitent d'une navette qui les amène au centre-ville. Ils peuvent aussi louer un espace d'entreposage dans un cellier sur place.

Concilier plusieurs choses

Le couple passe six mois par an dans son condo en Floride et fait quelques escapades pour venir voir le petit-fils Nathan. Les parents de ce dernier ayant déménagé un peu plus loin en ville, nos grands-parents veulent se rapprocher de lui. On cherche donc un endroit qui conviendra au désir de quiétude et de nature de Jim et à la recherche de l'effervescence urbaine dans le cas de Kathryn.

La décision n'est pas prise et le désaccord est profond. D'autant plus que Jim se plaît bien ici. Gageons que pour dénouer l'impasse, les deux vont encore s'adonner à l'art du compromis.