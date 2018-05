Domaine à lucarnes dans la forêt à Saint-Sauveur

Cela immédiatement après nous avoir offert une douzaine d'oeufs frais soigneusement emballés, cadeau de ses poules pondeuses. La table était mise dans la cuisine et, visiblement, on nous attendait. La propriétaire de l'immense maison de Saint-Sauveur (12 000 pi2) avait tout prévu. Nous avions déjà mangé, mais, à l'évidence, Mme Stanford semble être une redoutable pâtissière.

«Nous avons acheté la maison il y a 13 ans, nous a-t-elle expliqué. Mon mari voulait du terrain!» Combien de terrain? Trente-huit acres et des poussières. Assez pour qu'une balade à pied d'un bout à l'autre prenne une bonne demi-heure. Le mari en question est né aux Pays-Bas, où la terre ferme est précieuse. «Pour lui, c'est un privilège de vivre avec autant d'espace.» Sur le terrain boisé, il y a aussi un bassin d'eau que la famille appelle un «lond», contraction de «lake» et «pond». Effectivement, l'étendue d'eau pourrait être qualifiée de petit lac ou de grand étang.

La propriété, certains diraient le domaine, est installée dans la montagne, pas très loin de la colonie de vacances du YMCA, le mythique camp Kanawana fondé en 1894. Tout autour, c'est la forêt et le silence total. Vous sentez-vous isolés? «Non, on est à 10 petites minutes du village de Saint-Sauveur.» Effectivement, nous l'avons mesuré. De la maison à la célèbre église du village et de la boulangerie Pagé, on compte une douzaine de minutes tout au plus.

La maison a été érigée pendant les années 50. Quand exactement? On ne le sait pas. L'intention du premier propriétaire était assurément de voir sa création traverser les siècles: les murs de pierres font presque un mètre d'épaisseur. On comprend pourquoi les ondes hertziennes ont du mal à traverser les murs.

Une brochette de bâtiments

Sans connaître tout des origines de la maison, on croit comprendre que la partie de gauche a été la première à voir le jour. Les autres structures semblent avoir été ajoutées au fil des années. La façade présente une enfilade de bâtiments reliés qui s'allient harmonieusement autant par leur architecture que par le choix des matériaux qui les recouvrent. On a donc un premier bâtiment (à trois lucarnes) à gauche, un deuxième à droite qui abrite la cuisine; le vestibule forme le trait d'union entre les parties communes et la grande piscine intérieure. Le garage à trois portes ferme l'alignement.