Plateau-Mont-Royal: salutation au soleil

C'est justement la proximité de plusieurs endroits de prédilection qui a séduit Carina, qui n'a pas d'auto et qui fait tous ses déplacements à vélo ou à pied. Qu'on en juge géographiquement: au nord, elle adore se rendre au marché Jean-Talon; vers l'est, elle profite des commerces des avenues Laurier et du Mont-Royal et va flâner au parc La Fontaine; au sud, toutes les boutiques de la rue Saint-Denis s'offrent à elle, et elle fréquente aussi le Vieux-Port; enfin, vers l'ouest, elle arpente la Main ou gravit la montagne.

Boulot, dodo

Le fait d'être yoga thérapeute a incité Carina à faire de son domicile son lieu de travail. Elle y donne des cours de yoga, y offre des ateliers pour le public et donne de la formation à des professionnels de la santé intéressés par le yoga. Aussi bien dire que plusieurs recoins de la maison sont réquisitionnés pour offrir ces services; du coup, seule la chambre échappe à cette présence liée au travail.

Voilà pourquoi Carina a mis en vente son condo: elle voudrait qu'il y ait une plus grande séparation entre ces deux composantes essentielles de la vie. Pourtant, elle se demande encore si c'est la bonne décision à prendre après presque 10 ans de pur bonheur. Mais la sagesse de la propriétaire l'aidera à décider ce qu'il faut faire lorsque les offres vont se présenter. Le yoga sera utile jusqu'à la fin.