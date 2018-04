Outremont: amenez-en, des projets!

Un quartier tissé serré

La maison trône au coeur d'«Outremont-en-bas-de-la-montagne», dans ce que Simon qualifie de véritable village. On a accès à plusieurs types de commerces pratiques ou ludiques dans des rues bien connues: Laurier, Fairmount, Saint-Viateur et Bernard. Simon va faire son jogging sur la montagne trois fois par semaine et travailler dans le Vieux-Montréal en empruntant l'autobus au lieu de sa voiture; Dominique a pignon sur rue pour son entreprise avenue Laurier. Tout cela sans parler du parc, directement devant la maison, et de la piscine creusée dans la cour; et de nombreuses écoles ou l'université pour les enfants. En prime, une quiétude digne d'une banlieue reculée.

Étant donné que le dernier enfant s'apprête à quitter le nid familial et que l'heure de la retraite va sonner dans quelques années, le couple a décidé, comme beaucoup de gens dans cette situation, de se simplifier la vie. Simon et Dominique constatent que de plus en plus de pièces deviennent inutilisées. Étant donné qu'ils aiment avoir des projets, ils ont choisi de rénover un condo situé à la limite nord d'Outremont. Dans un espace plus petit et plus facile à laisser en plan pendant de longues périodes, ils vont pouvoir s'adonner à un autre projet qu'ils caressent: avoir un pied-à-terre en Europe.

La cuisine a été reconstruite à neuf et agrandie; la salle de bains principale a subi le même traitement. Les marches de l'escalier faisaient entendre un son qui rappelait un peu trop son âge: le vieux bois a fait place à du travertin. Ce même matériau a été utilisé pour le foyer dans la chambre à coucher qui fait partie d'une luxueuse suite parentale.