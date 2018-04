Verrière sur le lac Saint-Louis à Beaconsfield

David, homme d'affaires ferré en nouvelles technologies et président d'une entreprise de produits architecturaux et structuraux, aime les défis, surtout ceux liés à la construction. «C'est lui qui a imaginé les lieux. Je me suis occupée des autres détails!» Mille détails, il va sans dire. Le résultat est une maison ouverte et lumineuse, où les accessoires technologiques côtoient les éléments chaleureux. En somme, une résidence moderne où l'on a d'abord songé à faciliter la vie de ses propriétaires.

Domotique et tiroir-ascenseur

David nous a jasé de quelques-uns de ses gadgets par Facetime pendant qu'il était en voyage. «On a installé 185 spots pour l'éclairage. On peut contrôler à distance par téléphone intelligent tous les interrupteurs de la maison.» Par exemple, on peut ajouter de la luminosité par temps gris ou en modifier l'intensité. La lumière pourra être jaune ou blanche. Une caméra surveille les visiteurs, et quand ils appuient sur la sonnette, le son se fait entendre sur les cellulaires des propriétaires.

Dans la cuisine, la hotte au-dessus de la plaque chauffante à induction est encastrée dans le plafond afin de ne pas gêner le regard. Il y a deux tiroirs réfrigérants près du grand frigo et un lave-vaisselle à double tiroir. Notre coup de coeur: une armoire dissimulée au milieu de l'îlot qui se hisse en appuyant sur un bouton, révélant des appareils de cuisine «essentiels» aux épicuriens. Le couple y dissimule notamment un Thermomix et un appareil pour brasser la bière. Une fois l'armoire rentrée, on n'y voit que du feu.

La famille quitte sa maison pour se rapprocher de ses grands enfants qui habitent la ville et de la nouvelle école secondaire de la plus jeune. Ils cherchent une maison à rénover, évidemment!