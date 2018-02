Mille carré doré: raffinement et élégance

L'appartement s'étend sur près de 40 pieds et est divisé en trois parties. Au loin, trois des chambres et deux des trois salles de bains. Les pièces communes sont à droite et il y a une autre chambre plus petite à gauche.

Après le départ de ses enfants, le couple avait entrepris de voyager à l'étranger. Mais après les événements du 11 septembre 2001, ils ont plutôt limité leurs déplacements à l'Amérique du Nord. «Montréal, pour nous, c'était un petit coin charmant d'Europe, à moins de six heures de la maison en voiture. Du vrai bonheur.»

Après quelques visites dans les immeubles de la ville, le couple avait porté son choix sur le Linton, un appartement «lovely!»... qui leur a échappé. Plusieurs mois ont passé avant qu'on ne leur en propose un autre. «On m'a téléphoné un dimanche de janvier pour m'en offrir un, j'ai répondu que nous irions le visiter le week-end suivant. Le courtier m'a mise en garde: cet appartement se vendrait rapidement. J'ai annulé mes cours à l'université et j'ai pris l'avion le lendemain matin!»

Ni le vent glacial ni la distance ne pouvaient les faire changer d'idée: c'était l'appartement qui leur était destiné. Ils ont immédiatement signé l'offre d'achat.

Avec ses quatre chambres, ses deux salles de bains sur 2400 pieds carrés, l'appartement présentait un beau défi. Surtout qu'au fil des ans, plusieurs des modifications effectuées ne répondaient pas aux exigences du couple.

Restauration

Les travaux de restauration ont pris une bonne année (grâce à l'apport de corps de métiers recommandés par leurs nouveaux voisins), et l'appartement était enfin à leur image. «On a d'abord ajouté une salle de bains et remplacé la cuisine par une nouvelle, plus pratique. Dans les couloirs, on a ajouté des portes, des moulures en bois et des vitraux, et amélioré l'assise et l'habillement des deux foyers.» Entre autres choses. Les salles de bains sont maintenant modernes et enveloppées de marbre de Carrare, un fil conducteur de l'appartement.

Puis, le couple a sillonné la ville à la recherche d'antiquaires et d'encanteurs pour meubler sa résidence. «On cherchait à aménager l'appartement dans le respect de l'édifice.»

Le mélange des genres représente l'effet souhaité par le couple. Des meubles stylés, majoritairement nord-américains, des XVIIIe et XIXe siècles en grande partie, qui ont probablement appartenu à des familles aisées, comme celles qui ont habité au Linton au fil des ans.

Le couple a beaucoup reçu dans cet appartement, même qu'il y a déjà eu une cinquantaine de personnes lors d'une visite. «Elles n'étaient pas assises à table, mais pouvaient se promener sans problème.»

Pourquoi vendre après avoir consacré autant d'énergie à bichonner la propriété? Mme Mitnick a perdu son complice il y a six ans. À 77 ans, elle aimerait passer plus de temps auprès de sa petite-fille, qui habite en Virginie. «Je n'oublierai jamais Montréal, une ville que nous avons adorée.»