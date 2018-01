Mile End: une question d'emplacement

Arpenter le quartier

Le samedi, Jean-Claude part à la chasse au déjeuner avec Ela, une magnifique chienne des Pyrénées. Il passe à la boulangerie Guillaume sur Saint-Laurent, monte sur Saint-Viateur pour ses achats à l'épicerie Latina et fait un détour pour des gâteries chez la chocolatière Grandbois.

Nos hôtes sont des gens qui sortent tous les jours pour faire leurs courses; pour Jean-Claude, une habitude prise en Europe, où il a séjourné en raison de son travail, car il est photographe de mode. Il possède depuis longtemps un studio angle Rachel et Saint-Laurent, où il se rend à pied, comme Guy, directeur dudit studio et artiste multidisciplinaire.

Le quartier procure donc le logement et le travail, le beurre et l'argent du beurre. Voilà ce qu'on veut dire lorsqu'on parle du concept d'emplacement en immobilier!

Maintenir le cap

Après 20 ans, nos hommes ont le sentiment d'avoir fait le tour de leur résidence et souhaitent s'accorder plus de temps et de moyens pour leur maison de campagne dans les Laurentides. Ils se débarrassent donc d'une propriété qui a besoin d'entretien, contrairement à un condo, où il est facile de simplement verrouiller la porte pour aller plus longtemps dans le Nord ou carrément en voyage.

Ils ont déjà acheté un appartement dans une ancienne école face au parc Laurier. Ils ont déjà découvert leur future pâtisserie-boulangerie, rêvent déjà du parc à chiens à proximité et de la piscine publique. Comme quoi, ils ont toujours choisi avec soin l'emplacement où ils allaient vivre.