Campagnarde raffinée à Hatley

Une cuisine rajeunie

En plus des salles de bains et des pièces communes, la cuisine a été rajeunie tout en douceur. «On a fait venir un cuisiniste qui a suggéré de conserver les anciens treillis en bois des portes d'armoires et de repeindre le tout en blanc. L'idée était de ne pas dénaturer la pièce par rapport à l'aspect général de la maison. C'est un conseil dont on a toujours tenu compte chaque fois qu'on a rénové une pièce.»

Le couple a ajouté une surface de travail en granite et retiré une cloison pour avoir un meilleur accès au coin lunch et au solarium bâti il y a quelques années. Cette pièce construite à l'extrémité de la maison s'intègre parfaitement à l'architecture, comme si elle y était depuis toujours. «On ne voulait pas que la pièce semble ajoutée, on souhaitait qu'elle ressemble au reste de la propriété.»

Le rez-de-chaussée et les pièces à l'étage (trois chambres et deux salles de bains) dévoilent un look unifié qui marie harmonieusement les teintes et les meubles. C'est à la fois apaisant et réconfortant.

Pourquoi quitter cette maison qui a apporté tant de bonheur à la famille? Pour voyager, pour découvrir d'autres coins de pays et peut-être même passer quelques mois en Floride, où les attend un condo. Des terrains de jeux, il y en a partout.