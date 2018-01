La joie de vivre dans le Vieux-Longueuil

Carpe Diem

Stéphane et Michèle habitent cette résidence depuis 13 ans. Au début, les quatre enfants étaient âgés de 8 à 10 ans: les deux plus jeunes dormaient dans leur chambre au rez-de-chaussée, les plus vieux à l'étage inférieur; les parents, eux, étaient bien tranquilles à la mezzanine. Heureusement, les travaux de rénovation se sont avérés limités: une designer a refait la cuisine, et seuls des fenêtres et des toits ont été changés. Le tout presque sans perturbation pour les occupants. On a donc profité de la vie : des réceptions, la visite des amis des enfants, le brouhaha d'une joyeuse maisonnée...

Mais les enfants vieillissent eux aussi ; certains partent, d'autres reviennent, mais on sent qu'on change d'époque. La très grande superficie du bâtiment commence à peser: il faut penser à l'après. La maison est mise en vente même si Stéphane et Michèle l'aiment encore. Mais celle-ci veut se rapprocher de la ville pour laisser libre cours à sa passion pour les sorties culturelles. Et habiter un condo va leur permettre plus facilement de mettre la clé sous la porte quand ils font des escapades à l'étranger. Toujours la joie de vivre!