La famille avant tout à Ivry-sur-le-Lac

«Nous sommes des gens de famille.» C'est ainsi que nous ont accueillis Ginette et Edmond quand nous sommes allés les visiter au lac Manitou, à Ivry-sur-le-Lac. «Vous voyez les trois tourelles? Il y en a une pour chacune de nos filles», souligne Edmond. «Et on a huit petits-enfants, précise son épouse. Trois garçons et cinq filles, de 10 à 16 ans. En tout, nous sommes 15, et c'est ici que nous nous réunissons!»

Ginette et Edmond viennent de célébrer 50 ans de mariage. La vie familiale est manifestement au centre de leur vie. Ils ont fait construire cette maison de campagne à Ivry-sur-le-Lac, minuscule village de 411 habitants encerclé par Sainte-Agathe-des-Monts, Val-des-Lacs et Lantier, pour recevoir les enfants, les conjoints et les petits-enfants.

La maison des heureux grands-parents, elle, n'a rien de minuscule. Répartie sur cinq paliers, elle compte cinq chambres pour accueillir tout ce beau monde qui vient souligner les événements importants de l'année: Noël, anniversaires, Action de grâce...

Et, comme si ce n'était pas assez, en 2012, les propriétaires ont fait construire une seconde propriété sur le terrain, cette fois directement au bord du lac, avec deux chambres, une cuisine, un salon et tout ce qu'il faut pour recevoir en grand. Le lac, tout en longueur, est entouré de montagnes. Derrière les arbres se cachent d'autres imposantes résidences. Le décor tout autour est enchanteur.

Edmond est un hôte loquace. L'entrepreneur qui a toujours travaillé avec sa femme est intarissable sur son coin de paradis. Chaque espace de la maison qu'il nous fait visiter a droit à son anecdote familiale. «Vous voyez le canapé sous la bay-window? Je l'appelle le coin de mémèring. Pendant qu'on joue au billard, les filles jasent.» Le coin en question est propice aux confidences et aux fous rires. Il y a un petit salon réchauffé par un poêle à combustion lente d'un joli rouge vif.

On n'est pas ici dans une propriété épurée; la résidence de Ginette et d'Edmond abonde en éléments glanés chez les antiquaires ou les artisans. Le bois y est également omniprésent, du sol au plafond. «On aime le look chaleureux, ne me parlez pas des maisons sans âme!», nous dit Ginette.

Pendant que nous prenons des notes sur la table du coin-repas, elle nous montre où s'assoient les petits-enfants quand ils préparent les festins des réunions familiales. «Tout le monde travaille ensemble, c'est pour cela que la cuisine est grande.» Même s'ils sont absents lors de notre visite, on sent leur présence. Dans la salle de jeux, par exemple, où se trouvent la table de ping-pong et une télé, Edmond nous montre une grande tenture qui cache une petite estrade. «C'est pour les spectacles des enfants.» Au sous-sol, au bout d'un corridor, adjacente aux chambres des trois familles, une porte qui rappelle les anciennes églises est barricadée par un verrou antique. Edmond sort une clé ancienne et nous invite à entrer. C'est le cellier, mais les enfants affirment que c'est la porte d'Esmeralda. Edmond leur a fait croire qu'un être (peut-être) maléfique se cache derrière.