L'oeil sur la liste de souhaits dans Ville-Marie

Mylène Mastrostefano et Guillaume Endo sont des urbains dans l'âme. Quand ils ont quitté le Plateau Mont-Royal, ils avaient une liste de souhaits à respecter pour leur prochain logement. Une contrainte, certes, qui les a guidés et leur a permis de trouver ce qu'ils cherchaient.

Imaginez: vouloir rester en ville, mais disposer de deux espaces de stationnement, avoir une cour et au moins trois chambres à coucher. Pas étonnant que leur quête ait duré plus d'un an et demi. Guillaume avait habité le Centre-Sud aux abords du marché Saint-Jacques, rue Ontario; le couple s'est donc rendu en repérage de ce côté. Il a presque trouvé une maison qui lui a filé entre les doigts, mais un mois plus tard, il se souvenait encore de ce bout de rue où des maisons de ville construites dans les années 80 lui avaient fait de l'oeil. Et il a fini par trouver.

Première phase de travaux

En 2010, cette nouvelle acquisition avait déjà 22 ans d'âge. Et besoin d'amour. Les salles de bains ont été les premières à en profiter. Les nouvelles fenêtres et les lanterneaux ont apporté de leur côté beaucoup de lumière à la maison. Au point que le puits de lumière surmontant l'escalier partiellement en verre est devenu un point focal de la résidence. Un aménagement très sobre, habillé de beaucoup de blanc, a intensifié cette impression lumineuse.

Bien qu'avocate, Mylène carbure déco et art. Elle a donc laissé sa touche partout dans la maison avec l'aide de pros: architecte, cuisiniste, entrepreneur... Si ce dernier a été méticuleux, pour son plus grand plaisir, certains fournisseurs l'ont déçue. Comme l'installateur de parquet qui a dû refaire son travail trois fois! Mylène prétend, à la blague, que ces travaux de rénovation lui ont enlevé 10 ans d'espérance de vie.