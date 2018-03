Saint-Hippolyte: la maison sur le lac

Il fallait être quand même visionnaire. La falaise était escarpée et solidement ancrée. En 2009, M. St-Hilaire fonce, comme il l'a toujours fait au fil de sa carrière d'homme d'affaires. Les défis étaient grands. «Ça nous a pris cinq semaines pour venir à bout de la falaise. Cinq semaines à dynamiter le roc. Juste en location de pelle mécanique, ça nous a coûté 200 000 $.»

Après des discussions musclées avec les entrepreneurs et d'innombrables travaux, le couple a finalement emménagé en 2012. En tout, le projet a pris trois ans à réaliser et a coûté le double du budget prévu. Quand on considère la qualité des matériaux et la suite d'ouvriers qui se sont succédé au fil des années, on comprend les délais et les surpassements. «La pierre des murs extérieurs a pris neuf mois à compléter. Chacune a été taillée à la main par un artisan. C'est comme une oeuvre d'art», apprécie le propriétaire.

Le design intérieur a fait l'objet de soins méticuleux. Aidés par une designer de l'entreprise Tendance Concept, les St-Hilaire ont créé une cuisine digne de mention, ne serait-ce qu'en raison de la grande hotte aux reflets chromés. Les teintes des armoires murales gris-beige sont attiédies par les accents chaleureux de lattes en bambou fixées au mur.

Épurée et minimaliste, la maison profite du cèdre rouge de l'Ouest autant à l'intérieur qu'à l'extérieur pour réchauffer les aires communes. Transpercée par la lumière naturelle (omniprésente grâce aux murs en verre), elle est aussi éclairée par des luminaires, dont des encastrés au plafond (29 dans la cuisine seulement). À noter, les immenses suspensions du salon que le couple avait repérées dans un magasin de meubles qui s'en servait pour décorer. «Je leur ai demandé si je pouvais les acheter. Ils m'ont plutôt donné le nom de leur fournisseur.»

La plupart des pièces ont évidemment vue sur le lac. Les deux chambres sont à gauche (avec salles de bains privées, walk-in double, lessive) et les pièces communes sont au centre (salon, salle à manger, cuisine, sauna). La salle de jeux combinée à la salle de télé est à droite. Il y a aussi un appartement complet au-dessus de ces pièces et du garage, occupé par la fille et la petite-fille du couple. Comme à l'étage des parents, il a sa grande terrasse ouverte sur le lac.

Parlant garage, M. St-Hilaire, mécanicien de formation, s'est offert le summum du luxe. «On peut entrer huit véhicules ici. J'ai même prévu installer un lave-auto.»

Le couple souhaite vendre sa maison pour s'engager dans un autre projet. Où ? Dans les environs, nous ont-ils assuré.

On les comprend.