Plateau Mont-Royal: la maison au pignon vert

Changements démographiques

Mais, le quartier n'échappe pas aux changements démographiques. Ces désormais célèbres maisons appartiennent maintenant à des propriétaires d'un peu partout qui y voient les mêmes qualités qui avaient séduit les premiers résidants : proximité des services, tranquillité, ruelles vertes et arbres matures. Mieux, grâce à la mobilisation des résidants durant les années 80, le joli parc Jean-Jacques-Olier, aménagé pour les enfants, est au centre de la vie citoyenne.

C'est d'ailleurs là que jouent les fils de 8 et 11 ans de Mme Fugulin. «Il y a tellement d'enfants dans le quartier qu'ils se trouvent toujours des copains.»

Avant de penser aux jeux de ses fils, Mme Fugulin avait d'abord été séduite par la maison. C'était il y a 14 ans, avant leur naissance. «Nous habitions dans un loft du Vieux-Montréal et je savais que je voulais des enfants. Pas question de les élever là-bas!»

Jeune adulte, elle avait habité le secteur et souhaitait offrir à son éventuelle progéniture un lieu sécuritaire et à proximité de tout.

«Quand j'ai vu la façade, j'ai su immédiatement qu'elle était pour moi. Elle avait du caractère, du vécu.» Pourtant, la maison était inhabitable. Le propriétaire précédent l'avait laissée à l'abandon. «Le mur arrière menaçait de s'effondrer et la cuisine gisait au sous-sol. Il n'y avait ni eau chaude ni toilette. » Mais, il y avait une cour. Et beaucoup de potentiel. «Il fallait être un peu visionnaire et un brin téméraire. Mon père m'avait dit: "Tu t'embarques dans un paquet de troubles et appelle-moi pas!"»

«Et vous l'avez appelé?

- Des tonnes de fois!»

En 2003, la maison a subi un agrandissement et de vastes rénovations qui ont duré 12 mois. Puisque les travaux précédents avaient été faits à la va-vite et sans vision, plusieurs éléments patrimoniaux avaient disparu. Mais pas tous. «On a récupéré les lattes du parquet de la nouvelle cuisine et on les a réinstallées à l'étage.» L'escalier aussi, qui avait été retiré par les ouvriers pendant l'absence de la propriétaire et remplacé par un nouveau, a été rebâti... avec les pièces d'origine.

Malgré son attachement à la maison, il est temps pour la famille de passer à autre chose. Où? Dans le même quartier, assurément.