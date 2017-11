Estérel: plan d'action respecté

Confort et qualité

Comme la maison devait servir aussi à ses deux adolescents et à des amis de passage, la configuration a été pensée en fonction de ces paramètres. Les enfants bénéficient de tout le rez-de-jardin, qui inclut des chambres, des salles de bains, un grand salon et une cuisine. Le rez-de-chaussée est divisé en deux parties : les quartiers privés des parents et un grand espace commun, façon loft, avec le salon, la salle à manger et la cuisine. Une immense terrasse couverte, avec garde-corps en verre, permet d'étirer les sorties jusqu'en novembre, grâce à un foyer au bois et à des éléments chauffants au plafond. À l'étage, on retrouve des chambres et des salles de bains pour les invités de passage.

Partout, les matériaux sont de qualité et le traitement, tout en sobriété. Sauf à l'étage, tous les planchers en céramique ou en bois d'ingénierie sont dotés d'éléments chauffants - y compris au garage! L'éclairage est soigné et souvent fait sur mesure. La maison est dotée d'une génératrice en cas de panne électrique, ce qui est fréquent dans les Laurentides. Le chauffage et la climatisation sont assurés par la géothermie.

Cette maison de plus de 4000 pi2 est devenue un peu trop grande maintenant que les enfants s'y rendent moins souvent. Georges Karam a donc un nouveau plan d'action: le redimensionnement (downsizing). Non seulement la résidence secondaire est à vendre, mais en ville, il passe des hauteurs de la montagne aux abords du canal de Lachine!