Charme recherché à L'Île-Bizard

Pierre venait de se faire muter par son employeur dans la région de Montréal, après avoir connu successivement le même scénario à Toronto et à Québec. Roselyne, elle, en était quitte pour repartir à zéro chaque fois. Dans le cadre d'un déménagement bien organisé et avantageux, le couple faisait la visite de propriétés sur les recommandations d'un courtier. Quand ils ont vu cette maison de pierre au charme irrésistible, ils ont su qu'elle était pour eux.

Des travaux étalés

Bien sûr, la maison avait besoin d'amour. Étonnamment, elle n'avait connu en 140 ans qu'une poignée de propriétaires, dont deux maires de la municipalité et le fondateur de l'une des premières chaînes de gymnases commerciaux, Vic Tanny. Si la structure était solide et le toit, bien garni avec sa tôle recouverte de tuiles de ciment, on a eu à s'occuper de plusieurs choses. La cuisine et les salles de bains ont dû être faites à neuf et les fenêtres, changées. Les tapis ont été arrachés et remplacés par des parquets aux longues lames de frêne. Partout où on n'a pas mis de bois, on a choisi d'installer du marbre. Le souci d'utiliser des matériaux de qualité était une préoccupation de Roselyne qui, dans sa jeunesse, avait suivi un cours de décoration. Le solarium de l'entrée principale a aussi été modernisé, mais toujours dans un style campagnard européen.