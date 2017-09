Au coeur d'un jardin à Hudson

«Mon père était entrepreneur en construction, je savais ce que je voulais et je savais comment m'y prendre», explique Mme Thomson avec beaucoup de conviction. C'est elle qui a supervisé tous les travaux, de la fondation aux solives. C'est elle aussi qui, avec l'aide d'un ébéniste, a fabriqué chaque élément en bois de la maison: portes, moulures, meubles-lavabos, armoires, cabinets, pont qui enjambe le bassin, etc.

Elle explique avec force détails comment son talentueux acolyte, René Isabelle, et elle ont tourné les pièces de bois et concocté les éléments décoratifs des plafonds. Elle pointe vers les détails des armoires de la cuisine et l'habillement des six foyers. Un travail colossal. «J'ai appliqué de la peinture pendant trois mois, sept jours sur sept.»

Pendant ce temps, son mari s'amusait avec le terrassement. «J'étais comme un enfant de 6 ans qui sautait dans les flaques d'eau avec ses bottes de pluie», dit en souriant M. Thomson, ancien pilote de ligne. À les regarder, on a davantage l'impression que Jean, grande et élégante, serait plus à l'aise avec des partenaires de bridge. Rusty, à jouer au polo avec ses anciens compagnons de travail. Le couple affirme pourtant que ce projet a été pour la famille un véritable «labour of love».

On sent aussi que la maison tout comme le jardin ont fait l'objet de plusieurs années de réflexion. La construction elle-même a pris 17 mois. «Je me levais la nuit pour prendre des notes!» raconte Jean. Dans ses carnets, elle notait que la chambre principale et les pièces communes, dînette, salon et solarium, devaient être installées au sud, devant le grand bassin. La salle à manger et les chambres d'invités, au nord, devant le second plan d'eau et la forêt mitoyenne de 15 acres protégée par la Ville.

Chaque détail a été soigneusement planifié. Le carrelage est importé de Turquie. Tous les planchers sont chauffants. Le bois des parquets est en jatoba. Un espace a été prévu pour un office (un butler's pantry) entre la cuisine et la salle à manger, et un autre abrite un bar près du salon. Le foyer extérieur (au bois) est mitoyen à celui de l'intérieur (au gaz). On nous pardonnera d'en oublier, il y a tant à dire sur cette maison.

Le couple quitte son domaine pour entreprendre une nouvelle vie tout près, dans un nouveau quartier installé au coeur du club de golf de Whitlock. Où il construira sa maison, réduite, selon ses plans, bien sûr.