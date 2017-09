Au coeur de la métropole dans le Vieux-Montréal

Commençons par la fin. Pourquoi nos hôtes quittent-ils la place d'Youville? Pour faire l'expérience d'un Montréal moins patrimonial. Habiter un condo construit au XXIe siècle avec le confort et le style qui y sont rattachés, empreints de modernité. En fait, Jean-Sébastien et Louis ont acheté un condo au Canal, dont nous avons parlé récemment dans cette rubrique. Ils avaient déjà l'oeil sur cette propriété, la lecture de La Presse a confirmé leur choix.

Voyage en ville

Si Jean-Sébastien est un Montréalais pur jus, Louis a quitté son Trois-Rivières natal à 17 ans. Depuis 20 ans, ils ont posé leurs meubles dans plusieurs logements de la métropole. Beaucoup sur le Plateau et ses environs. Ces dernières années, ils ont connu leur phase Vieux-Montréal: d'abord au Phénix Notre-Dame, puis à la place d'Youville. Fait rarissime, les deux hommes n'ont jamais eu de permis de conduire: cela explique leur attirance pour les quartiers centraux. Mais pas seulement, car ils sont aussi sensibles à l'histoire et au patrimoine. En bas de chez eux, on fouille les vestiges de l'ancien parlement du Canada-Uni!

S'installer à demeure

Jean-Sébastien et Louis gagnent leur vie dans le domaine de la musique, ce qui explique la présence du piano, des CD et des partitions musicales. Mais des deux, c'est Louis qui s'occupe le plus de l'intendance. Il aurait aimé être designer: pas étonnant qu'il ait l'oeil pour trouver les beaux objets et guider les gens appelés en renfort pour réaménager certaines portions de l'appartement. Il est particulièrement fier de son intervention dans la chambre à coucher, qui a pris une allure de suite hôtelière, avec sa salle de bains ouverte. Il est content aussi de la pièce qui est devenue une bibliothèque musicale, mais qui est surtout appelée le «palais des chats» en raison des installations pensées expressément pour les trois félins de la maison.