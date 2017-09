Saint-Sauveur: la vie de luxe au lac

Les adultes préfèrent le solarium mitoyen avec la cuisine. «Les petits-enfants passent leur temps au salon, mais les grands se retrouvent le plus souvent ici.» La pièce est ensoleillée et s'ouvre sur une terrasse.

À l'extérieur, il faut suivre les pierres plates pour se rendre au patio devant le lac. Et contourner deux jolis bassins d'eau dont le clapotement a un effet apaisant sur la propriétaire.

Le lac lui-même, dont on ignorait l'existence, est niché en haut des montagnes, à une dizaine de minutes du village de Saint-Sauveur. Les moteurs y sont interdits, et une fois sur le quai, on devine à peine la dizaine de grandes maisons cachées derrière les arbres... et leur quai. L'atmosphère confère un côté sauvage, même si on sait que les propriétés sont récentes et n'ont rien de rustique. Le luxe dans le bois.

Une grande partie de la maison est installée au rez-de-jardin. C'est là que se trouvent les trois chambres des invités que se partagent les enfants et les petits-enfants. Chacune possède sa salle de bains complète. Mme Daigneault a également fait installer une cuisine près des chambres afin que les invités puissent se préparer de petits repas. Une immense salle familiale sert de salle de visionnement et, jusqu'à ce qu'elle prenne sa retraite, elle faisait office de studio de photographie pour Mme Daigneault.

Les pièces ont été méticuleusement décorées avec des matériaux aux bases naturelles: verre, lin, coton, bois rustique, etc. Il y a plusieurs oeuvres d'art accrochées aux murs ou déposées au sol. L'effet s'intègre à la nature environnante.

Pourquoi quitter une maison où tout semble... parfait? Pour une plus petite qui est déjà en chantier. «On n'a plus besoin d'autant d'espace, je serai tout aussi heureuse dans du plus petit!»