Toscane-en-Québec à Morin-Heights

Après plus de 30 ans au service de son employeur, Giuseppe quitte son travail et vend la maison de Saint-Léonard pour s'installer à l'année dans les Laurentides. Une autre phase de travaux est entreprise pour agrandir ce qui deviendra la tour. Dans une construction de forme plutôt arrondie, faite en cèdre de Colombie-Britannique, assemblée avec tenons et mortaises, sera installée la nouvelle chambre principale et, plus bas, les quartiers privés de la mère de Maria Teresa. Entre autres, car on y trouve aussi un espace où travaille souvent Madame, un salon et le garage, avec son plancher en céramique!

Communier avec la nature

Giuseppe est un amoureux fou de la nature. Il fait pousser de la vigne, des poires et plein d'autres choses, parfois pour le simple plaisir de voir la vie qui bat. Un potager est aménagé le long de la maison pour profiter au maximum de la chaleur et de l'ensoleillement. Et tant pis si les marmottes, les ratons ou autres animaux viennent se servir avant lui: il se contente d'abord et avant tout de communier avec la nature, sous la surveillance bienveillante de saint François, dont il a installé une statue dans le jardin.

Aujourd'hui, Maria Teresa aimerait bien se rapprocher de certains amis en ville. On a donc mis en vente il y a peu cette maison aux mille recoins et à l'entretien exigeant. Lui s'inquiète peu que la transaction n'ait lieu que dans deux ou trois ans, car il se sent ici comme un poisson dans l'eau; elle semble plus prête que lui à passer à une autre phase de leur vie. Pour l'instant, tous deux s'entendent pour passer d'ici là des vacances plus longues en Italie.