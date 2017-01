Prévost: le rêve d'un adepte du bois et des paysages

Claude Fontaine a toujours été un adepte de l'autoconstruction. En 2009, il a décidé de réaliser un rêve et d'avoir une maison de style contemporain avec beaucoup de bois et une vue imprenable sur la campagne environnante.

Son courtier lui avait indiqué des terrains à construire à Prévost. Lors de son repérage, il s'est écarté du chemin et s'est retrouvé sur le haut d'une montagne, les deux pieds dans la neige jusqu'aux genoux devant un panorama dont il devinait tout le potentiel. Même son père ou sa soeur, appelés à donner leur avis, ne voyaient pas ce que lui envisageait déjà. Puis, avec l'internet, il s'est mis à la recherche d'un plan de maison. La société Lindal, de la Colombie-Britannique, l'a inspiré pour des produits qui mettaient le cèdre en évidence. Mais il trouvait les plans trop pépères à son goût. Il est néanmoins tombé sur une collection, Turkell Design, du nom de l'architecte bostonien qui la dessine. Le rendu lui plaisait, mais le gabarit était malheureusement trop gros pour ses besoins : il entreprendra de faire modifier le plan par l'entremise de vidéoconférences jusqu'à ce qu'il obtienne satisfaction.

Un dernier petit pépin: la pente du toit. La municipalité devra lui accorder une dérogation afin qu'il puisse avoir une toiture moins pentue. Le fait d'être en retrait du chemin du Lac-Écho l'a bien servi: permission accordée.

Le cèdre en vedette

Claude aime les designs épurés et affectionne le bois: sa maison en sera la brillante démonstration. De grandes fenêtres aux cadres de bois, un plafond en lattes de cèdre, un escalier aux marches en érable et un parquet en noyer américain. Sans oublier des portes d'armoires de cuisine dans un placage de zébrano. Tout ce camaïeu de bois réchauffe un design sobre où le paysage s'affiche dans toutes les ouvertures vitrées. Et si le rez-de-jardin se distingue par des planchers en béton, un chauffage à l'eau intégré vient réchauffer ce look plus froid.