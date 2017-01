Arche de Noé de luxe à Carignan

Vingt? Il faut dire que l'îlot en question est grand. Recouvert de marbre Statuario mat (moins poreux que le brillant), il fait 8 pi 7 po sur 6 pi. Assez pour y déposer la machine à pâtes, le batteur sur socle et les plats de service sans problème. Tout près se trouve un des quatre salons de la maison. «Il y a toujours des jeunes qui s'assoient ici ou à la table près de la fenêtre.» Sinon, ils se réfugient au sous-sol où se trouve la salle de jeux.

Si on est certain que les jeunes invités apprécient l'atmosphère chaleureuse de la maisonnée, on ignore s'ils sont conscients de la qualité des matériaux.

Chaque élément a été longuement mûri et a fait l'objet de nombreuses recherches. «Mon mari et moi préférons encourager l'économie locale. Nous achetons le moins possible d'accessoires fabriqués en Orient.» Ainsi, chaque porte en bois (de 9 pi) a été fabriquée sur mesure par un artisan d'ici. Même chose pour les élégants barreaux en métal tourné du garde-corps réalisés par un forgeron local. Les rosaces et les appliques des plafonds sont l'oeuvre d'un plâtrier de la région.

La famille de Vince et de Chantal possède un furet, deux lapins, trois perruches et quelques chats. Mais ce n'est pas assez. Elle voudrait davantage d'animaux. C'est pourquoi elle quitte sa maison pour une plus grande, installée sur un plus grand terrain. Où elle élèvera des poules, un cheval et même un cochon! Noé serait fier.