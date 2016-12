Sainte-Adèle: la rusticité moderne industrielle

L"îlot est un élément important dans cette cuisine. La surface est en quartz martel. La «surprise» est placée entre les fours et la porte grise. Si on tire sur les poignées d'une des deux portes, on accède à un vaste walk-in.

Contemporaine, rustique, moderne, la propriété est tout ça. Le bois côtoie la céramique, le béton et la brique. Une multiplication d'éléments qui s'imbriquent harmonieusement. D'où lui viennent ses inspirations ? « De magazines, surtout. J'achète beaucoup de revues d'architecture. Je visite les centres de rénovation et les marchands. Je pose des questions... » Beaucoup de questions, insiste-t-il.

Mais pas que des chemins. Sa maison, où il vit, c'est lui qui l'a bâtie. « Avec des ouvriers et une technologue en architecture, Nancy Allaire », précise notre défricheur des temps modernes, modestement. Il en est à sa douzième (ou quinzième, il ne sait plus) construction.

La rue est à quelques minuscules kilomètres du centre-ville de Sainte-Adèle. Il suffit de suivre le chemin Pierre-Péladeau et hop, on y est. La rue, toutefois, est relativement nouvelle, d'où notre confusion.

La surface de travail de l'îlot, en forme de U, est en quartz martelé. C'était une nouveauté quand la maison a été construite il y a trois ans. La plaque chauffante en vitrocéramique est installée à une extrémité de l'îlot, et l'évier en granite, à l'autre. Du centre, on peut admirer la vue.

QUELLE VUE !

On ne vous en a pas parlé encore, mais le panorama mérite quelques mots : la vue est spectaculaire. Le terrain est à flanc de montagne et tout en haut. M. Duret a déboisé légèrement la forêt devant, juste assez pour révéler les sommets du mont Chanteclerc au loin. On entrevoit (mais on n'entend pas) la route 117 et l'autoroute 15. M. Duret nous montre aussi les photos de chevreuils et autres familles d'animaux qui viennent lui rendre visite dans cette forêt.

On accède à l'étage par un escalier ajouré dont les marches sont en pin. Les deux chambres possèdent chacune leur salle de bains complète. La douche de la chambre principale est très, très grande. La chambre est pourvue d'un walk-in et d'une penderie séparée.

Ici, comme en bas, les surfaces des murs sont en pin, en gypse ou en brique. « Les mélanges sont populaires maintenant », nous affirme M. Duret.