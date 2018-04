Rénovations: comment éviter la catastrophe

Exemples concrets à l'appui, chaque étape est clairement expliquée. La lecture est facilitée par la présentation de nombreuses listes, comme les 7 questions de base à se poser avant d'entamer un projet, les 7 points à clarifier avec la municipalité, les 10 questions à poser à l'entrepreneur, les 25 clauses à insérer dans un contrat de rénovation, etc.

Dans presque chaque chapitre, par ailleurs, Paul Bernier, qui travaille principalement dans le secteur résidentiel, met sa vaste expérience à profit pour prodiguer des conseils plus pointus. On retrouve le fruit de ses réflexions dans des encadrés bleus sous le titre «Parole de Paul».

L'aspect juridique

M. Nadeau est particulièrement fier du travail qu'il a effectué pour rassembler différentes informations et permettre de mieux comprendre le cadre juridique régissant le domaine de la rénovation, de la construction (dans le cas d'un agrandissement) et de l'autoconstruction. Mais que dire de l'avant-dernier chapitre consacré au paiement (versements échelonnés, paiement final, retenue pour créance et hypothèque légale), sinon qu'il faut absolument le lire pour mieux se protéger.

Jean-Benoît Nadeau et Paul Bernier ont sciemment choisi de parler de «rénovation heureuse». Heureuse par sa conclusion, malgré les imprévus, la saleté et les nombreuses contraintes. Car quand un projet a été bien pensé, qu'il répond aux besoins et que les travaux ont été bien planifiés, soulignent-ils, il ne reste ensuite que le bonheur de profiter des transformations apportées.

Le guide de la rénovation heureuse. Jean-Benoît Nadeau avec Paul Bernier, architecte. Éditions du Trécarré. 208 pages, 22,95 $.